Il diavolo veste Prada/ Video, su Canale 5 il film con Meryl Streep (oggi, 26 marzo)

Il diavolo veste Prada va in onda stasera, martedì 26 marzo 2019, a partire dalle 21.40 su Canale 5. Si tratta di una pellicola americana prodotta nell’anno 2006 con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Weisberger con sceneggiatura adattata da Aline Brosh McKenna mentre la regia è stata curata da David Frankel. I costumi indossati dagli attori sul set sono stati ideati e realizzati da Patricia Field, il montaggio è stato eseguito da Mark Livolsi mentre nel cast figurano nomi eccellenti di Hollywood come nel caso di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Simon Baker, Tracie Thoms e Rich Sommer.

Il diavolo veste Prada, la trama del film

De Il diavolo veste Prada andiamo a leggere la trama. Una giovane americana si trasferisce a New York con il sogno nel cassetto di poter finalmente lavorare nel mondo del giornalismo professionista. Seppur non abbia alcuna cognizione del mondo della moda decide di presentare domanda di assunzione presso importanti riviste di moda che vede alla sua direzione la saccente Miranda che viene vista come un vero e proprio punto di riferimento. Nonostante non abbia alcuna cognizione di questo mondo la giovane americana viene assunta il che la rende molto felice in quanto conscia di come questa opportunità possa soprattutto permetterle di entrare in possesso di quelle conoscenze nel mondo del giornalismo per poter lavorare per un giornale maggiormente adatto alle proprie capacità. La neo giornalista inizia così a collaborare con Miranda diventando la sua segretaria e in particolare soddisfando ogni sua richiesta che peraltro non hanno nulla a che fare con la redazione e con la stessa rivista. Tuttavia poco alla volta avendo Miranda capito le capacità della giovane giornalista le affida sempre maggiore spazio arrivando ad invitarla a prendere parte all’importante settimana di moda che si terrà a Parigi. La giovane donna è praticamente trasformata dalla conoscenza di Miranda e soprattutto questo ha delle ripercussioni sulla sua vita privata con la rottura nel rapporto con il suo amato fidanzato e con le altre amiche di sempre. Con il passare del tempo tuttavia si rende conto di quanto sta succedendo e quindi cerca di tornare indietro ma non prima di aver dato una importante mano a Miranda alle cui spalle è stato ordito un piano per scalzarla dalla direzione del giornale. Alla fine di questa esperienza per la giovane americana ci sarà finalmente la possibilità di lavorare per un giornale maggiormente adatto alle proprie qualità e soprattutto si renderà conto dell’importanza del proprio fidanzato di tutte le altre amiche che aveva un po’ trascurato nell’ultimo periodo.

