Non sono un assassino/ Foto, il poster del nuovo film di Andrea Zaccariello

Andrea Zaccariello torna dietro la macchina da presa: dal 30 aprile 2019 in sala Non sono un assassino, distribuito da 01 Distribution. Un cast di altissimo livello per uno dei progetti più interessanti della stagione cinematografica: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini e Sarah Felberbaum. Il lungometraggio, tratto dall’omonimo romanzo di Francesco Caringella, è scritto a quattro mani con Paolo Rossi: una produzione Pepito Produzioni e Viola Film con Rai Cinema prodotto da Agostino Saccà e Alessandro Passadore. Nuovo progetto per il regista di Sassuolo, reduce dai cortometraggi Caffè Capo e Il Cane, che può contare su protagonisti di spessore per l’adattamento cinematografico di un giallo definito «intenso come Faletti e geniale come Jo Nesbø».

NON SONO UN ASSASSINO: SINOSSI E POSTER

Ecco la sinossi di Non sono un assassino: «Il vice questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio) esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni), che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM (Claudia Gerini) che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato amico di una vita (Edoardo Pesce). Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera». Qui di seguito, invece, il poster del nuovo film di Andrea Zaccariello:





