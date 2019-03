Silvana Giacobini a Vieni da me/ “La Gregoriaci è l’unica donna giusta per Briatore”

Silvana Giacobini, ai microfoni di Vieni da me, ricorda Fabrizio Frizzi nel giorno del primo anniversario della sua morte raccontando il momento in cui lo conobbe per la prima vota. All’epoca, Frizzi era il fidanzato di Rita Dalla Chiesa ed oggi, la giornalista lo ricorda con grandissimo affetto. Si passa, poi, ai vari personaggi che la Giacobini ha intervistato e conosciuto nel corso della sua carriera. Dopo aver ricordato gli incontri con Alberto Sordi e Christian De Sica, Silvana Giacobini parla della sua lunga amicizia con Flavio Briatore. “Lui era davvero bello e ha iniziato vendendo enciclopedie”, ricorda la giornaista che, sulla storia d’amore tra l’imprenditore e Flavio Briatore, commenta gli anni trascorsi insieme dai due confermando il carattere difficile della top model. La Giacobini, poi, si lascia andare confessando: “l‘unica ragazza giusta per Briatore è Elisabetta Gregoraci”.

SILVANA GIACOBINI: “HO IMPARATO A SCRIVERE AL CONTRARIO PER NASCONDERE I MIEI SEGRETI A MIA MADRE”

Tanti i personaggi che Silvana Giacobini ha avuto il piacere di conoscere come Hilary Clinton con cui c’è un rapporto di stima e Sofia Loren “che adoro”, la giornalista confessa di avere un unico rammarico: non essere riuscita ad intervistare la figlia Elisabetta che “preferisce stare un passo dietro le quinte“, confessa la giornalista che, per proteggere la privacy della figlia, non rivela neanche il suo lavoro. “Non vuole apparire vicino a me“, confessa la Giacobini. Caterina Balivo lancia così un appello ad Elisabetta: “resisti, non cedere”, dice la conduttrice di Caterina Balivo, completamente affascinata dai racconti della Giacobini che poi confessa che avrebbe voluto vedere il matrimonio tra George Clooney ed Elisabetta Canalis, mentre su Leonardo Di Caprio, ha aggiunto: “è davvero antipatico”.

