Fabrizio Frizzi morto un anno fa/ Una persona buona che ha lasciato un vuoto enorme

Un anno fa moriva Fabrizio Frizzi. Il noto conduttore di casa Rai veniva ricoverato la sera del 25 marzo presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, poi il decesso avvenuto il giorno dopo, all’alba del 26 marzo, a seguito di una gravissima emorragia cerebrale. La vita di quell’uomo sempre sorridente era cambiata inesorabilmente ad ottobre del 2017, quando venne colto da un malore improvviso mentre stava registrando la puntata dell’Eredità. Fu in quell’occasione che Fabrizio scoprì di essere malato in maniere grave, e che da quel male non sarebbe mai guarito: era solo questione di tempo. Un vuoto enorme quello lasciato dal “frizzolone”, non soltanto fra gli addetti ai lavori ma anche fra le persone comuni, lui che era amatissimo dal pubblico del piccolo schermo. Sempre sorridente, affabile, mai scontroso, mai una polemica, una persona buona che era entrata irrimediabilmente nel cuore della gente.

FABRIZIO FRIZZI MORTO ANNO FA

Erano a migliaia al suo funerale presso la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, fra persone normali, vip, colleghi di lavoro, amici, famigliari e fan. Una serie di testimonianze infinte, in cui il minimo comun denominatore era sempre lo stesso: «Una persona buona, gentile, educata e sempre sorridente». E lo stesso ha ribadito stamane Nadia Bengala, la prima Miss Italia (era il 1988), incoronata proprio da Fabrizio Frizzi: «Era una persona semplice – racconta stamane presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno – simpatica, alla mano, lui ti faceva sentire a proprio agio. Fabrizio era come un fratello non ci ha mai provato con nessuna, è stato sempre correttissimo. Non hai mai fatto un solo gesto scorretto, era gentile ed elegante». Presente anche Samanta Togni, la ballerina che danzò con Frizzi durante la prima edizione di Ballando con le Stelle, 2005: «Un galantuomo – dice – una persona speciale, ho avuto l’opportunità e la fortuna di conoscerlo e di lavorarci assieme comprendendo il suo grande spessore umano».

