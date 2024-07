Cimarron, diretto da Anthony Mann

Il palinsesto televisivo di Rete 4 ha in serbo, per il pomeriggio di questo sabato 27 luglio, a partire dalle ore 15:30, la messa in onda del film di genere western Cimarron. La pellicola è stata realizzata negli Stati in America nel 1960 e rappresenta il remake del film I Pionieri del West prodotto nel 1931, con la regia di Wesley Ruggles.

In questo caso la regia di Cimarron è stata curata da Anthony Mann, autore di numerosi western di successo, tra cui Lo sperone nudo, ma non solo, in quanto girò anche film di spionaggio e biografici come La storia di Glenn Miller, per il quale vincse l’Oscar pe rla miglior canzone.

Il soggetto è tratto dal romanzo scritto da Edna Ferber, smettere la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Arnold Schulman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Franz Waxman, i costumi di scena sono stati confezionati da Walter Plunkett e il montaggio è frutto del lavoro di John D. Dunning.

Nel cast di Cimarron sono presenti Glenn Ford, Maria Schell, Anne Baxter, Arthur O’Connell, Russ Tamblyn e Mercedes McCambridge.

La trama del film Cimarron: la febbre dell’oro nero

In Cimarron ci troviamo nel selvaggio West verso la fine dell’Ottocento. In quest’epoca ci sono numerosi avventurieri che passano da una parte all’altra del continente americano in cerca di fortuna. La storia è incentrata sul personaggio del pioniere Cravat il quale insieme alla moglie Sabra cerca di rintracciare una terra che possa rappresentare un futuro assicurato per sé e per la propria famiglia.

In ragione di questa esigenza si dirige verso lo stato dell’Oklahoma dove ci sono tante terre aperte ai pionieri. Durante il viaggio si dimostra estremamente altruista, correndo puntualmente in aiuto di altri pionieri che si trovano in un momento di grande difficoltà. Purtroppo queste sue opere benefiche avranno un peso specifico notevole, perché non gli permetteranno di arrivare in tempo per mettere le mani sulla terra che lui tanto desiderava. A questo punto decide di restare nello stato americano per fondare insieme a sua moglie un giornale che chiamano Oklahoma Wigwam.

Questa sua nuova attività gli permette di avere tante informazioni e notizie che arrivano dalle parti più disparate degli Stati Uniti d’America. Così scopre che nella zona dello Cherokee ci sono delle nuove terre che potrebbero essere conquistate e in cui è possibile ci sia il petrolio. Questa volta non vuole perdere tempo e, abbandonando letteralmente la propria moglie e il bambino appena nato, si dirige verso questo territorio dove però si ritrova a combattere nella guerra ispano – americana. L’avventuriero si troverà ad essere in prima fila in tante nuove vicende che caratterizzeranno questi anni della storia americana…