Andrea Iannone torna single e punta Diletta Leotta/ “Ma ho bisogno di alcune dritte”

Andrea Iannone punta a conquistare la bellissima Diletta Leotta. Ufficialmente single, il piota gioca a carte scoperte ammettendo il proprio interesse per la giornaista che, tuttavia, non sarebbe così facile da conquistare. Iannone, infatti, per riuscire nell’ardua impresa di entrare nel cuore della Leotta ha chiesto qualche consigio a Dj Ringo durante l’intervista rilasciata a Virgin Radio. “Più che darti consigli sulle moto – scherza Andrea Iannone con Ringo – dovresti tu dare a me due dritte per capire come fare a venire in radio con Diletta Leotta una delle prossime mattine”. Per ottenere ciò che vuole, poi, il pilota fa anche una proposta interessante a Ringo: “Se mi fai venire poi io ti darò due dritte su come andare in moto e sportellare bene”. “Ma certo, guarda che lo facciamo andiamo su dalla nostra Radio 105 e te la presentiamo”, è stata la risposta di Dj Ringo.

ANDREA IANNONE E BELEN RODRIGUEZ: NUOVO RAPPORTO DOPO L’AMORE

Andrea Iannone sta così cercando di archiviare l’importante storia d’amore vissuta con Belen Rodriguez. Il pilota, prima di dedicarsi a Diletta Leotta, ha provato a voltare pagina con Audrey Bouetté con cui, però, il flirt è già finito come ha fatto sapere lei sui social: “Andrea Iannone – ha scritto in un post nelle sue stories sul social – è un bravo ragazzo che, però, secondo me deve ritrovarsi. Gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie“. Nel cuore del pilota, dunque, c’è ancora Belen? Proprio la showgirl argentina, ai microfoni di Verissimo, ha svelato alcuni dettagli del loro nuovo rapporto: “Dopo la fine di un matrimonio, ognuno prova a ricominciare. Non è facile, ma ad un certo punto uno ci prova e quindi io ci ho provato. Quando ero piccola pensavo che l’amore fosse eterno. Oggi non penso a quello, penso a godermi al momento anche per i dispiaceri che la vita ti dà. Però con Andrea Iannone non è che non è andata a buon fine. Penso che ci siamo fatti del bene, ma poi…”, spiega Belen che poi aggiunge – “Ogni tanto lo sento Andrea, abbiamo un bel rapporto”.

