Andrea Iannone, sfogo sui social per Belen?/ “Non mi interessa cosa avevo, oggi…”

Andrea Iannone e Belen Rodriguez hanno ormai intrapreso strade diverse. Dopo aver vissuto una bella storia d’amore che sembrava avesse restituito alla showgirl argentina quella serenità necessaria per allargare la famiglia e dare vita ad un progetto sentimentale importante, è arrivata la rottura. Nella vita di Belen, il nome di Iannone non c’è più così come la showgirl argentina non fa più parte della vita del pilota che sembra abbia anche trovato un nuovo amore. Belen, invece, è attualmente single anche se si è riavvicinata molto all’ex marito Stefano De Martino al punto che i rumors parlano di un imminente ritorno di fiamma. Oggi, però, i nomi di Iannone e Belen vengono nuovamente accostati. Il motivo? Il duro sfogo a cui si è lasciato andare il pilota su Instagram.

ANDREA IANNONE SI SFOGA SUI SOCIAL: COLPA DI BELEN RODRIGUEZ?

Quelle scritte da Iannone su Instagram Stories sono parole dure, nate, probabilmente, in un momento di rabbia. Non si sa, naturalmente, se ciò che Iannone ha scritto sia rivolto al gossip che ha travolto l’ex fidanzata Belen o sia principalmente riferito alla propria vita. Tra le tante storie pubblicate dal pilota, però, c’è anche quella del suo sfogo. “Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere. Mi interessa ciò che ho oggi. Ciò che mi ha fatto tornare le sensazioni che per qualche anno mi sono mancate, la tranquillità e la serenità non si possono comprare e oggi io mi sento felice e tranquillo” – scrive Iannone che poi conclude così il suo sfogo – “So cosa voglio e, più di sempre, so cosa scorre nelle mie vene”. Le parole del pilota, tuttavia, potrebbero essere anche riferite alla sua carriera sportiva. Nell’ultimo post, infatti, si vede Iannone in tuta davanti al microfono di un giornalista. Sotto lo scatto, poi, si legge: “L’unica cosa che posso dire è che sono felice e soddisfatto… Grazie Aprilia,grazie team siamo sulla strada giusta e non mi sono mai sentito così importante per nessuno,per me siete speciali“. Cliccate qui per vedere la foto.

