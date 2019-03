Belen Rodriguez / Avvistata prima con Jeremias poi con Elodie e Diletta Leotta..

Prove prove e ancora prove per Belen Rodriguez. La showgirl è impegnatissima nella preparazione della nuova edizione di Colorado, che condurrà al fianco di Paolo Ruffini, e la conferma arriva dalle tante stories pubblicate su Instagram che la vedono proprio sul palco tra una prova e l’altra. In attesa dell’esordio, che è fissato per questo giovedì in prima serata su Italia 1, Belen trova comunque modo per stare accanto ai suoi affetti. Proprio nelle ultime ore, la Rodriguez è stata infatti avvistata assieme a suo fratello Jeremias. Su Spysee infatti si legge: “Abbiamo sorpreso Belén Rodriguez e suo fratello Jeremias durante un aperitivo al bar Radetzky di Milano.” Anche Jeremias è infatti al centro del gossip per la storia nata con Soleil Sorge che, pare, non sia particolarmente simpatica alle sue sorelle.

BELEN, DILETTA ED ELODIE INSIEME

Sarà curioso vedere come evolverà il rapporto tra Jeremias e Soleil, ma anche tra Soleil e le sorelle Belen e Cecilia, al suo ritorno in Italia. Ma tra lavoro e affetti, Belen Rodriguez trova tempo anche per dedicarsi alle amicizie e al divertimento. Dopo essere stata avvistata assieme al fratello, Belen “riappare” a Milano assieme a Diletta Leotta e la cantante Elodie Di Patrizi. Cosa ci facevano insieme? Al momento rimane un mistero, ma potrebbe trattarsi di un semplice incontro tra amiche, ripreso e pubblicato su Instagram da Patrizia Griffini che era assieme a loro. Ricordiamo che Diletta e Belen si sono conosciute qualche settimana fa negli studi di Radio 105, dove hanno condotto, insieme a Daniele Battaglia, alcune puntate della trasmissione 105 Take Away.

