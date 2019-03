Cristiano Malgioglio/ “Se mi infurio ho una grinta da bambola” (Live Non è la d’Urso)

Nessuna conferma da parte di Cristiano Malgioglio sulla sua presenza al Grande Fratello 16. Il cantautore non vede l’ora di entrare nella Casa e soprattutto bacchettare i nuovi concorrenti, ma per ora a quanto pare non ci è dato sapere qualcosa di certo. “Sarò il primo ad informarvi“, ha promesso ai fan su Instagram solo la settimana scorsa, avvisando tutti gli aspiranti gieffini di non inviare i video con le presentazioni direttamente a lui. Cristiano Malgioglio potrebbe rivelare tutto a Live – Non è la d’Urso questa sera, mercoledì 27 marzo 2019, dato che come si apprende dalle anticipazioni interverrà al fianco di Iva Zanicchi per fare un annuncio speciale. In queste ore il paroliere italiano ha però condiviso uno dei momenti storici della sua personale partecipazione nel reality, uno degli scontri con Giulia De Lellis in cui è riuscito a mantenere il suo stoico self-control. O quasi. “Quando mi fanno arrabbiare esce fuori la mia grinta da bambola“, dice scherzosamente nel post. Difficile credere che Barbara d’Urso non vorrà confermare zia Malgy anche per quest’anno, soprattutto se si pensa che anche se in modo indiretto, il cantautore è stato uno dei protagonisti anche del suo nuovo show serale. A Live lo abbiamo visto intervenire fin dalla prima puntata, per rendere omaggio al glorioso Al Bano Carrisi.

Felice del ritorno di Raffaella Carrà

Non solo tv per Cristiano Malgioglio, ma soprattutto musica e tante novità. Durante il periodo pasquale sarà presente come ospite nella città di Agrigento presso il Fabrik: appuntamento il 20 aprile per la serata Pasqua all’italiana con l’orchestra, Marco Catalano ed altri ancora. In questi giorni Malgioglio ha anche festeggiato in privato il ritorno in tv di una grande amica ed artista italiana, Raffaella Carrà. “Meraviglioso sapere del tuo ritorno“, scrive infatti in un post sui social prima di fare un grande in bocca al lupo alla storica conduttrice. “Forte forte forte come una delle tante canzoni che avevo scritto per te“, aggiunge anche rievocando quell’album del ’76 che ha raccolto per la Carrà tantissimi autori, come Shel Shapiro e Gianni Boncompagni e che contiene il singolo A far l’amore comincia tu, una delle hit dell’epoca soubrettina di Raffaella. Nella foto pubblicata da Cristiano possiamo vederli entrambi, per un incontro avvenuto in quel periodo e che di certo richiamerà tanti ricordi agli ammiratori dalla memoria più lunga. Clicca qui per guardare la foto di Cristiano Malgioglio e Raffaella Carrà.

