E’ una presenza costante, grazie alla sua cultura musicale, in diversi format dedicati al settore; alle spalle però, vanta una carriera scandita dal valore della sua penna. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, paroliere e cantautore ancor prima che personaggio televisivo. La sua storia professionale si intreccia con i più grandi della musica italiana; da Mina a Iva Zanicchi, passando per Mino Reitano.

Altrettanto impattante il suo impegno televisivo dove spesso vediamo Cristiano Malgioglio nei panni di giudice come accaduto per diverse edizioni di Tale e Quale Show ma anche ad Amici di Maria De Filippi. Una carriera, quella del paroliere, ricca di colori; ma nel percorso di vita di ogni persona non mancano i momenti difficili. In diverse occasioni Cristiano Malgioglio ha confessato di aver vissuto il calvario della malattia, un melanoma che fortunatamente è riuscito a scoprire in tempo occupandosi delle cure necessarie per superare quel momento di paura e ansia.

Cristiano Malgioglio e il calvario della malattia: “Mi sentivo impazzire…”

“Se non avessi incontrato il professor Mercuri o se avessi trascurato la situazione sarei morto… Dovevo partire per il Brasile per promuovere il mio disco”, raccontava così in un’intervista Cristiano Malgioglio a proposito della malattia, sottolineando di come sia stato salvifico aver trovato uno specialista capace di offrirgli un supporto medico tanto importante quanto necessario: “Potevo avere 5 mesi di vita, mi sono sentito impazzire…”. Un racconto, quello di Cristiano Malgioglio a proposito della malattia, che ha alimentato l’apprensione degli appassionati che da sempre ne seguono le tappe professionali e ne amano la verve, il carisma e la sua simpatica e mai eccessiva eccentricità.