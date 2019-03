Iva Zanicchi/ Barbara lancia l'”erede” della Venier? (Live Non è la d’Urso)

Iva Zanicchi potrebbe regalarci presto la conferma di un gossip circolato negli ultimi giorni. Ovvero che entrerà a far parte della famiglia del Grande Fratello 16 in qualità di opinionista. Negli ultimi anni l’interprete di Zingara e tanti altri successi è diventata una vera icona della tv trash e data la sua simpatia, la sua parlantina schietta e senza filtri, sarebbe di certo un valore aggiunto per il programma di Barbara d’Urso. Visto sarà ospite di Live – Non è la d’Urso questa sera, mercoledì 27 marzo 2019, è possibile che l’annuncio bomba di cui si parla tanto riguardi proprio la Casa più spiata d’Italia. Uno dei primi a parlare delle voci di corridoio sulla Zanicchi come nuova opinionista del GF 16 è stato Novella 2000: in caso affermativo, la cantante prenderebbe il posto assegnato a Simona Izzo l’anno scorso, forse per via dei numerosi impegni come regista. Nessuna conferma ufficiale per adesso, così come per il secondo opinionista. Ancora una volta dovrebbe trattarsi di Cristiano Malgioglio, idolo delle folle e soprattutto dei fan del reality. Iva e zia Malgy sarebbero di certo la coppia perfetta che la d’Urso non vorrebbe mai lasciarsi sfuggire per il suo ritorno nel programma.

Iva Zanicchi al Grande Fratello 16?

Iva Zanicchi si sta gustando questo momento magico, l’inizio della primavera e la comparsa dei primi fiori. Le rose che spuntano, le viole con i loro colori ed ovviamente anche le scorazzate dei suoi due tesori. Non si tratta del compagno di vita storico Antonio Ansoldi, ma di Lilli e Bris, le due cagnoline color miele che non le lasciano da sola nemmeno mentre cerca di fare dei video per i fan presenti sui social. Iva parla della natura, della sua bellezza. Ed al tempo stesso non può dimenticare anche le tante buche che Lilli ha scavato nell’amato giardino. “Come si fa ad amarti”, dice scherzosamente ricordando ogni disastro della sua piccolina, così affezionata e affettuosa che non le stacca le zampette di dosso. Clicca qui per guardare il video di Iva Zanicchi. E poi c’è anche l’Iva che viaggia e va fino a Ginevra solo per farsi uno scatto affianco alla statua della principessa Sissi, oppure la Zanicchi cuoca, che preferisce i piatti poveri a tutte le pietanze elaborate che si vedono spesso in tv. Per gli ammiratori una ricetta particolare: l’inzuppetta dei poveri, ovvero pane sbriciolato, acqua calda, un po’ di olio ed una spolverata di formaggio. “Uno di questi giorni vi insegno a fare la sfoglia“, annuncia inoltre per la sua prossima video ricetta.

