Matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia/ Data, luogo e figli: tutti i dettagli

Eva Grimaldi, questa sera ospite a Live, Non è la d’Urso, attraverso un post su Instagram, ha annunciato ufficialmente il matrimonio con la compagna, da otto anni, Imma Battaglia: “Al cuor non si comanda mai“. Il post non ha lasciato dubbi quando la Grimaldi ha aggiunto: “Che rimanga un segreto: Imma Battaglia mi ha detto sì”. Ad organizzare il lieto evento sarà Enzo Miccio che ha commentato con grand entusiasmo il compito da svolgere per due persone che stima tanto: “Organizzare l’unione di Eva e Imma è per me un’emozione fortissima, poterle accompagnare e guidare in questi mesi mi ha permesso di conoscerle ancora più a fondo e comprendere quanto sia profondo il loro legame. Non c’è niente di più bello dell’amore che trionfa”. Un evento dalla grande rilevanza considerando che per la prima volta due personaggi celebri donne convoleranno a nozze. La cerimonia dovrebbe svolgersi nel mese di maggio a Roma.

UN AMORE “UFFICIALIZZATO” ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Ricordiamo che la storia tra le due è stata lontana dai riflettori per tantissimo tempo fino a quando Eva Grimaldi, all’Isola dei Famosi, non ha deciso di far conoscere a tutti la sua compagna. Un passo importante è stato fatto quando la Battaglia ha chiesto ufficialmente la mano della Grimaldi nel maggio scorso durante la conferenza stampa del Gay Pride. Intanto stasera, come annunciato dalla Grimaldi in un post su Instagram, le due saranno ospiti nel programma della D’Urso: “Anche noi crediamo nella Famiglia, se basata sull’Amore. Sì, perché l’Amore è Amore sempre! Stasera, Imma Battaglia ed io saremo ospiti, in prima serata, a Non è La D’Urso, parleremo di questo e molto altro”.

