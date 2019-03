Otto e Mezzo, scontro Meloni-Gruber/ Video, la conduttrice: “Le tolgo l’audio”

Otto e mezzo, Giorgia Meloni contro tutti sul Congresso della Famiglia: dopo il dibattito con il direttore dell’Espresso Marco Damilano e il giornalista Andrea Scanzi, arriva lo scontro con la conduttrice Lilli Gruber. Tutto nasce da un invito della presentatrice alla leader di Fratelli d’Italia, che le intima di essere rapida nel suo intervento: «Rapida no, devo rispondere, visto che avete detto una serie di cose completamente false fino ad ora. Quello che si dice su questo Congresso è falso: che mi venga detto che voglio andare ad un Congresso dove vogliamo convincere che le donne devono stare a casa a stirare, vi comunico ufficialmente che l’unico segretario donna di un partito politico è Giorgia Meloni». E ancora: «Contro questo Congresso si è messa in moto l’internazionale del politicamente corretto». Lilli Gruber palesa la sua sofferenza: «Oh mamma mia!». La leader di FdI rincara la dose: «Nessuno di voi dice niente che il 21 e 22 c’è un’iniziativa degli islamici dove hanno chiamato a parlare un signore famoso per aver messo su internet un video in cui spiega come si bastonano le donne!».

SCONTRO MELONI GRUBER A OTTO E MEZZO: IL VIDEO

Lilli Gruber allora avverte Giorgia Meloni: «Meloni, le tolgo l’audio, le tolgo l’audio. Anche perché lei viene qua e il voi lo dice a qualcun altro». Questa la replica dell’ex ministro: «Siete voi, io sto parlando con voi: mi avete fatto tre domande uguali e la pensate in maniera uguale, ma non la penso come voi e non avete argomenti su questo tema». «Basta, togliamo l’audio, Meloni grazie. E il voi però lo usi da un’altra parte», conclude una Gruber visibilmente spazientita. Non è tardato ad arrivare il commento social della numero uno di Fratelli d’Italia: «Possibile che in trasmissione ti tolgano l’audio quando tenti semplicemente di difenderti da accuse infamanti? Poi l’antidemocratica sarei io…». E subito dopo: «Guardate cosa succede quando provi semplicemente a spiegare la verità discostandoti dal pensiero unico e dalle menzogne. Giudicate voi…».





