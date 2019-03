Beatrice Valli dimessa dall’ospedale/ Come sta? Ritorno a casa con sorpresa!

Dopo giorni di ricovero in ospedale, Beatrice Valli è tornata a casa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato il suo letto d’ospedale occupato sabato scorso a causa di forti dolori all’addome che l’hanno costretta a sottoporsi a vari accertamenti. Ad oggi, Beatrice ha però preferito non comunicare ai follower e a tutti coloro che sul web hanno manifestato la propria apprensione nei suoi confronti cosa le sia accaduto. Ha tenuto tuttavia a fare un chiarimento di fronte alle tante domande ricevute: “Non sono incinta, lo dico perché mi sono arrivati un sacco di messaggi. Avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema. Per il momento, anche se mi state facendo tantissime domande, preferisco tenermi questo per me. Dovrò fare almeno sette giorni di cure.”

FESTA DI BENTORNATA PER BEATRICE VALLI

Oggi Beatrice Valli è tornata a casa dal suo compagno Marco Fantini e dai suoi figli, Bianca e Alessandro, ed è stata accolta da una bellissima sorpresa. Una piccola festa di bentornata è stata infatti organizzata dalla sua famiglia “Ti amiamo, bentornata” è lo striscione fatto di fogli disegnati dai bambini per l’influencere, che ha immortalato tutto col cellulare per poi pubblicarlo su Instagram in una storia. Beatrice Valli quindi sta meglio ma rimane la curiosità dei follower rispetto a quanto le è accaduto. La speranza di molti è che non sia qualcosa di grave e che, anzi, sia guarita del tutto. Beatrice potrebbe decidere di chiarire tutto nel corso dei prossimi giorni, appena si sarà rispresa del tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA