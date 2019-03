Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ “Non abbiamo ancora firmato il divorzio”

Belen Rodriguez nelle ultime settimane, è tornata al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. Nessuno dei due ha negato il riavvicinamento anche se, attualmente, non sono tornati insieme. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Belen Rodriguez è così tornata a parlare de nuovo rapporto con Stefano con il quale, però, nonostante i tempi siano maturi, non ha ancora firmato il divorzio. “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima“, ha confessato la showgirl.

BELEN RODRIGUEZ: “HO SEMPRE CREDUTO NELLA BRAVURA DI STEFANO DE MARTINO”

Esattamente come Belen, anche Stefano De Martino conduce un programma comico, “Made in sud”, in onda ogni lunedì su Raidue. La presenza del napoletano è stata accolta con entusiasmo dal pubblico che sta premiando la scelta a suon di ascolti. Un successo che, tuttavia, non sorprende Belen: “Ho sempre creduto nella bravura di Stefano, ho sempre saputo che aveva i tempi televisivi giusti. È un ragazzo che studia, si prepara e conduce a memoria”. Nel corso dell’intervista, Belen ha anche difeso l’amica Diletta Leotta dagli attacchi di Paola Ferrari: “Che problemi ha Paola Ferrari che ce l’ha con tutti? Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia. Sa cosa le dico? Si andasse a ritoccare pure lei, vediamo se viene fuori bella come la Leotta! Basta anche con questo luogo comune che è sufficiente rifarsi per essere belli, se bastasse quello direi a tutti di andare dal chirurgo, saremmo più felici”.

