Fedez / “J Ax e Rovazzi? Non rinnego nulla di ciò che abbiamo fatto ma…”

Il cantante Fedez, nell’intervista rilasciata a Marco Montemagno su Youtube, ha toccato tantissimi argomenti. Si parte dalla vendita dei dischi: “I dischi più venduti in questo momento sono di personaggi che fanno solo streaming, non vengono passati in alta rotazione delle radio, non vanno in televisione”. Il rapper ha anche ricevuto delle accuse per il brano dedicato al figlio associato alla pubblicità della Samsung: “Ho fatto un brano dedicato a mio figlio. Un brano che ho scritto senza pensare alle logiche di mercato, lentissimo e reazionario, fuori dalla logica delle vendite.” Poi però aggiunge: “A un certo punto però vengo contattato da Samsung come testimonial e mi chiedono una cosa che fanno con qualsiasi artista, ovvero la sincronizzazione del brano con la pubblicità. Questo per me è sintomo di poter veicolare a più persone possibili quella tipologie di brano. Mi hanno accusato di aver svenduto a un brano il brano scritto per mio figlio. Ma il deal con Samsung l’avrei chiuso a prescindere dal brano, quella è stata una cosa in più ma è stato un canale aggiuntivo per veicolare la mia musica”.

LA ROTTURA CON J-AX E ROVAZZI

Interessanti le dichiarazioni su Rovazzi con Fedez che spiega il perchè delle strade divise dopo un periodo di grande amicizia oltre che di collaborazione: “Inizialmente tutti ci dipingevano come una lobby discografica che a tavolino aveva creato questo ‘mostro’ come se fosse una catena di montaggio della discografia. Ma non era vero.” Il rapper, marito di Chiara Ferragni, infatti spiega: “Fabio faceva la canzone, -perché sul lato artistico faceva tutto lui, e noi mettevamo a disposizione i mezzi per poter fare queste cose. Noi siamo stati bravi a chiudere con i brand, bravi ad andare in televisione… ma inizialmente Fabio era un mio amico. Andavamo in vacanza insieme, facevamo i video diari insieme. La spontaneità con cui è nata questa cosa secondo me si è percepita.” Ma perché quindi è finito tutto? “Le separazioni nascono perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Anche perché, mio errore molto grande, mischio l’affettività al lavoro e a un certo punto non riesco più a recitare la parte del separati in casa”. E non manca un cenno anche a J-Ax: “non rinnego nulla di quello che ho fatto con Fabio Rovazzi e con J-Ax – ha aggiunto, riferendosi velatamente ai motivi che hanno incrinato i loro rapporti – . Abbiamo fatto delle grandi cose, indipendentemente dal lato musicale. In termini discografici abbiamo fatto delle belle cose”.





