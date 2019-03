Io vi troverò/ Video, su Canale 5 il film con Liam Neeson (oggi, 28 marzo 2019)

Io vi troverò andrà in onda oggi, giovedì 28 marzo 2019, sugli schermi di Canale 5. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2008 in Francia per la regia di Pierre Morrel il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e l’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tantissimi attori di livello internazionale come nel caso di Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy e Oliver Rabourdin. Clicca qui per il trailer del film

Io vi troverò, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Io vi troverò. Un agente segreto che nel corso della propria carriera si è saputo distinguere le proprie capacità nel campo investigativo e soprattutto per quanto riguarda tantissime missioni portate correttamente a compimento, deve fare i conti ancora situazione particolarmente complessa che lo vede chiamata in causa di una persona. Nello specifico mentre si trova a Parigi per alcune questioni legate al proprio lavoro viene raggiunto da una strana voce al telefono con la quale viene informato che è successo un problema alla sua famiglia ed in particolar modo che la sua adorata figlia è stata rapita da un’organizzazione criminale. L’agente segreto naturalmente fa immediato rientro a casa per scoprire quanto accaduto e dopo aver effettuato alcune ricerche abbastanza sommarie si rende conto che la figlia è stata rapita da un’organizzazione criminale che ha come suo principale scopo quello di portare via dall’affetto dei propri cari alcune ragazzine di una certa età che poi devono essere inserite in un contesto di prostituzione in qualsiasi paese del mondo. L’agente segreto naturalmente mettere in campo tutte le proprie esperienze in questo ambito per riuscire a ritrovare la sua amata figlia. Facendo leva sulle proprie e tante conoscenze riesce finalmente a trovare una traccia che possa portarlo a trovare finalmente quanti si sono resi responsabili dell’accaduto. Una volta individuati gli uomini che hanno portato praticamente in essere Il rapimento, mette in pratica tutte le proprie abilità anche per quanto concerne la lotta a mano armata. Tutti gli avversari chi incontrerà sul proprio cammino verranno uccisi con incredibile ferocia rimarcando quanto questo fatto lo abbia sconvolto nel personale. Alla fine e dopo una lunga battaglia l’agente segreto riuscirà ad avere la meglio da solo di un’intera organizzazione criminale che da tantissimi anni rapiva bambini a ragazze in tutto il mondo per portare avanti loschi traffici.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA