Alessandro Matri, chi è il compagno di Federica Nargi a Ballando con le stelle 2024: “Qui in riserva, doveva venire il papà Claudio”

Sta andando in onda la semifinale di Ballando con le stelle 2024 e per i concorrenti rimasti in gara è tempo di sorprese. Ogni vip, infatti, si è dovuto cimentare in un ballo ma a sopresa ha ballato con una persona cara. Il terzo a scendere in pista è stata Federica Nargi con il papà Claudio che però a sua volta ha ‘deciso di fare una cosa saggia, lasciare lo spazio a mio genero Alessandro Matri’. Alessandro Matri è il compagno di Federica Nargi e padre delle sue due figlie Sofia e Beatrice. L’ex calciatore ha ammesso ironico che è complicato fare una sorpresa alla compagna.

“Intimità nel ballo? Capisco che ci sono i ruoli quindi sono geloso ma non più di tanto.” ha ammesso il compagno di Federica Nargi, Alessandro Matri “Da parte mia è stato un colpo di fulmine, l’ho vista in televisione ed ho detto ad un mio compagno io mi fidanzerò con lei. Velina e calciatore è un cliché, uno stereotipo però noi stiamo insieme da 16 anni ed abbiamo due splendide bambine quindi questo cliché lo abbiamo sdoganato.” Ed infine su questa esperienza ha concluso: “Mi sta mettendo molto in imbarazzo questa cosa perché non so proprio ballare ed anche qui sono state un riserva perché la scelta iniziale era di mandare il padre ma anche il padre mi ha abbandonato….Ciao Fede, ti amo.”