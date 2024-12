Elisa, chi è la migliore amica di Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024: “Conosciute a liceo ma ci sentivamo odiate”

È Elisa, la migliora amica di Anna Lou Castoldi la sorpresa per la figlia di Morgan e Asia Argento nella semifinale di Ballando con le stelle 2024 che sta andando in onda questa sera. La giovane che ricorda il primo incontro a scuola: “Esteticamente non piacevamo a tutti e le persone tendevano a scansarci e noi a sentirci odiate. Al liceo la nostra amicizia è stata sostenuta da forti emozioni e quindi concerti e serate…e le disgrazie anche della vita che abbiamo vissuto insieme hanno rinforzato il legame.” Anche Anna Lou è intervenuta per parlare della sua migliore amica: “Non ci giudichiamo ed è bellissimo avere qualcuno che non ti giudica…La amo, darei un arto per lei anche la vita oltre qualsiasi cosa è la famiglia che ho scelto.”

Simili nel look e nello stile, Elisa, la migliore amica di Anna Lou Castoldi sulla sua esperienza a Ballando con le stelle 2024 si è detta emozionata e un po’ tesa: “Sono venuta qui e mi sono convinta a venire qui perché ho seguito la filosofia di Anna se c’è una cosa che ti mette ansia la devi fare. Sarà contenta di vedere la sua faccia quando mi vedrà” Subito dopo Milly Carlucci ha voluto chiarire perché nella clip c’è era anche Anna Lou, non perché a conoscenza della sorpresa ma perché inizialmente ha parlato della loro amicizia e ed è stata utile per montare la clip.