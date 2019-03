Prima di Lunedì/ Video, su Rai Due il film con Vincenzo Salemme (oggi, 28 marzo 2019)

Prima di Lunedì è il film che Rai Due trasmetterà in prima serata, alle 21.20, giovedì 28 marzo 2019. Una commedia italiana, uscita nelle sale cinematografiche nel settembre del 2016, diretta da Massimo Cappelli e che vede protagonisti gli attori: Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella, Sandra Milo e Sergio Múñiz. Prodotto da Lume Film e distribuito da Koch Media, il film nasce da un soggetto ideato dal regista Massimo Cappelli, dall’attore Fabio Troiano e da Beppe Lo Console, che si sono occupati anche della sceneggiatura. Le musiche del film, dai ritmi etnici sono state composte da Fernando Alba, mentre i costumi di Laura Costantini. La commedia è il quarto lungometraggio diretto dal regista Cappelli nella sua carriera e Fabio Troiano è strato il protagonista di ben tre delle sue pellicole di maggior successo. Inoltre, l’attore ha collaborato con il regista anche nella realizzazione della sceneggiatura della commedia Non c’è 2 senza te. Per Fabio Troiano e Martina Stella, è il secondo film insieme, infatti nel 2015 sono stati entrambi protagonisti di Rosso mille miglia.

Prima di Lunedì, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Prima di Lunedì. In una calda domenica di agosto, in una Torino deserta, viaggiano in una Volvo l’aspirante attore Marco (Fabio Troiano) e il suo migliore amico Andrea (Andrea Di Maria), che discutono sul fatto che Penelope (Martina Stella), sorella di Andrea, non abbia invitato Marco al matrimonio, che avverrà tra pochi giorni con Blanco (Sergio Múñiz). I due sono stati fidanzati e Marco cerca di convincere l’amico che non gli importi più nulla della ragazza, quando si distrae e finisce contro una vecchia Fiat 500 verde, di proprietà di un miliardario malavitoso, Carlito (Vincenzo Salemme), proprietario di una catena di supermercati, collezionista di 500 e una persona complessa ed esteta. Non avendo denaro per ripagare i danni causati alla vettura, Andrea e Marco accettano la proposta di Carlito, ovvero quella di consegnare, entro il giorno successivo, un uovo gigante con sorpresa presso una pescheria di Torre del Greco. I due partono insieme a Penelope e ai tre si unirà anche Chanel (Sandra Milo), una francese ottantenne, che Andrea ha conosciuto tramite internet e che scambiandola per una trentenne coetanea se ne era innamorato. Il viaggio da Torino a Torre del Greco per i quattro non sarà semplice come immaginavano, infatti, dovranno affrontare rocamboleschi inseguimenti in circhi e varie peripezie prima di riuscire a consegnare, come dice il titolo, prima di lunedì, il misterioso uovo.

