Benedetta Valanzano a Vieni da me/ “A maggio nascerà Anita. Mio marito Vittorio…”

Benedetta Valanzano, famosa attrice di tante fiction di successo, sta vivendo un momento magico dal punto di vista personale. A maggio, infatti, diventerà mamma per la prima vota della piccola Anita, la figlia frutto del suo amore con Vittorio Ciancio, un avvocato civilista di Napoli che ha sposato il 23 dicembre 2017. Una storia d’amore bella e importante che oggi Benedetta Valanzano ha deciso di raccontare a Caterina Balivo nell’utima puntata della settimana di Vieni da me. Tra i tanti ospiti della puntata in onda oggi, venerdì 29 marzo, alle 14 su Raiuno, infatti, ci sarà anche l’attrice che, con il pancione di sette mesi, svelerà i dettagi della sua stora d’amore, ma anche le emozioni, le paure e e speranze di una futura mamma che sta per tuffarsi nell’avventura più bella e che le cambierà per sempre la vita.

BENEDETTA VALANZANO: “TANTE PAURE QUANDO HO SCOPERTO DI ESSERE INCINTA”

Benedetta Valanzano sta vivendo con serenità la sua prima gravidanza anche se, all’inizio, si è lasciata prendere dalla paura di non riuscire ad affrontare tutto. “Da quando ho scoperto di essere incinta ho vissuto tantissime paure: anche un piccolo crampo alla pancia mi faceva scatenare il terrore. Mi sono subito messa a riposo totale: ho smesso di fumare e bere, ho perso anche il vizio di mangiarmi qualche pellicina per evitare di mettere le mani in bocca“, raccontava lo scorso dicembre al settimanale Diva e Donna. Benedetta, già ospite di Storie Italiane, ha svelato di essere ingrassata di poco più di sei chili e di stare bene. Il suo pensiero, ora, è dare alla luce la sua bambina e dedicarsi totalmente a lei insieme al marito Vittorio che, proprio all’interno della trasmissione condotta da Eleonora Daniele, facendole una sorpresa, ha detto: “Manca poco alla nascita della nostra piccolina, che è già al centro della nostra vita“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA