Alberto Mezzetti Vs Barbara d’Urso/ “Non ero più interessante? Cattiva imprenditrice”

Alberto Mezzetti è furioso, o quasi, per via di quello che è successo dopo la fine del Grande Fratello e pochi giorni dalla messa in onda della nuova edizione. Fino a prova contraria è proprio lui il gieffino in carica e i fan speravano di rivederlo presto in tv in occasione del ritorno del reality ancora una volta condotto da Barbara d’Urso, ma i loro sogni potrebbero essere infranti. Proprio al settimanale Spy, il gieffino ha raccontato di come la tv italiana si sia dimenticato di lui e come anche Barbara d’Urso alla fine abbia smesso di invitarlo facendo una scelta sbagliata alla luce di quello che è successo. In particolare, proprio nei giorni scorsi, la Endemol lo ha fatto partecipare al Grande Fratello in Brasile e il suo effetto è stato repentino (“un rialzo degli ascolti”), almeno a suo dire.

ALBERTO MEZZETTI CONTRO BARBARA D’URSO

Alberto Mezzetti adesso è tornato in Italia e presto sarà ospite anche della finale dell’edizione brasiliana ma in Italia sembra proprio che nessuno lo voglia e lo cerchi. In particolare, il gieffino alle pagine di Spy ha rivelato di “essere stato oscurato dalla televisione italiana” e di non capirne i motivi visto che nessuno gliene ha dato spiegazione. Capitolo a parte è quello che riguarda Barbara d’Urso visto che con lei c’era un legame speciale e qualche volta è stato ospite dei suoi programmi. Lui stesso spiega: “C’era stata sicuramente un’amicizia e si era anche instaurato un rapporto lavorativo. Dopo il Gf sono andato sei sette volte ospite da lei, poi forse non le sono più sembrato interessante. Non so perché e neanche me lo chiedo, lei ha tutto il diritto di non invitarmi, ma da un punto di vista professionale non è stata una brava imprenditrice. Ripeto, io avrei alzato l’audience di tutti i programmi, anche i suoi”. Come la prenderà adesso la d’Urso? Lo inviterà alla prima puntata del suo Grande Fratello nip?

