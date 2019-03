ROSITA CELENTANO/ Si schiera coi vegani dopo il caso Rawvana (Italia sì)

“Io sto diventando vegetariana, per moralità oltre che per la salute. Aiutiamo noi stessi e queste bestie trattate barbaramente! Proviamoci!”. Inizia così la battaglia animalista di Rosita Celentano, che nel 2013 pubblica un tweet per annunciare il suo cambiamento. Non una scelta radicale, presa da un giorno all’altro, ma una decisione riflettuta e ben ponderata. Da sei anni, ormai, la figlia maggiore di Adriano è vegetariana/vegana. Tale presa di posizione le è costata critiche e veri e propri attacchi da parte dei “carnivorissimi” (con vanto) Giuseppe Cruciani & co. L’ultima volta, ospite a Matrix, è stata accusata di fare “terrorismo psicologico”: “Leggi quattro caz*ate, le spacci come verità e pensi di essere superiore agli altri”. In quell’occasione, Celentano asserì che “la carne fa male”: “Il professor Veronesi ha detto che è cancerogena”. Ma il nutrizionista Migliaccio: “Veronesi non ha mai detto questo”.

Rosita Celentano difende i vegani

Nonostante le incomprensioni, Rosita Celentano non si arrende. Oggi sarà ospite a Italia sì, per difendere – tra le altre cose – la posizione dei vegani rispetto al caso Rawvana. La webstar Yovana Mendoza Ayres, cultrice della dieta meat-free, è stata di recente “pizzicata” mentre addentava un bel pesce. La vicenda ha suscitato l’ilarità di haters e detrattori, prima sul web e poi in tv. Le immagini del misfatto hanno fatto in breve tempo il giro del mondo, lasciando i fan (circa 1,3 milioni) senza parole. Si tratta certo di un caso isolato, ma il veganesimo perde irrimediabilmente di credibilità. Tanto più che Rawvana, influencer seguitissima, non ha saputo giustificarsi. Chissà se l’avvocato Rosita saprà fare meglio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA