Rudy Londoni/ Ex marito di Patrizia Rossetti: perché è finita dopo 7 anni?

Sette anni d’amore intenso ed il matrimonio fra Rudy Londoni e la moglie Patrizia Rossetti è già finito. Il cameraman non è un volto sconosciuto ai fan italiani, visto che lo abbiamo visto volare fino in Africa per sostenere la consorte da vicino durante la sua avventura a Pechino Express 2018, in seguito trasformata in vittoria nel gran finale. La scintilla fra i due è nata grazie alle televendite, una delle strade scelte dalla conduttrice per la sua carriera attuale e terreno più che battuto da Londoni. Eppure come racconterà Patrizia Rossetti a Verissimo oggi, sabato 30 marzo 2019, qualcosa nel matrimonio con Rudy Londoni non ha funzionato. “Al mio ritorno la situazione è precipitata”, ha detto lei al settimanale Dipiù alcuni giorni fa. La crisi a quanto pare è iniziata prima che la conduttrice partisse per l’adventure game di Rai 2, anche se ha cercato comunque di capire se sarebbe stato possibile trovare un nuovo equilibrio. Non è stato così ed il motivo è anche da ricondurre a quei silenzi che ormai non permettevano all’ex coppia di poter trovare un punto da cui ripartire. “Ora che non vive più con me, posso dire che non mi manca”, ha aggiunto la Rossetti per sottolineare come le nozze con Londoni siano ormai un capitolo chiuso.

Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti: segreto sulla verità del loro rapporto

“Grazie di esistere” scriveva Rudy Londoni a Patrizia Rossetti nel recente 2013. L’ultimo post che ancora oggi è in prima linea sul suo profilo Facebook, mai aggiornato da allora. Una richiesta di scuse per la sua ex compagna di vita, di cui ha riconosciuto la comprensione e quel forte sentimento che le ha permesso forse di chiudere gli occhi su qualche piccola mancanza. Succede a tantissime coppie. E di certo in quel momento né Londoni né la Rossetti hanno mai pensato che quel “grande amore” di cui il cameraman parla nel suo post potesse finire nell’arco di pochi anni. Nessun commento intanto da parte sua sulle dichiarazioni dell’ex moglie, da cui per ora si è solo separato. Forse non c’è semplicemente nulla da dire o da aggiungere oltre quello che ha già detto la conduttrice sulla fine della loro relazione, la fiamma della passione ormai spenta, nessuna volontà da parte di entrambi di mantenere viva l’attrazione reciproca. La notizia ha colpito duramente i telespettatori, sognanti al solo pensiero che entrambi avessero trovato la dolce metà appena nel 2012, anno dell’incontro fatale. Del resto sia la Rossetti che Londoni hanno mantenuto in gran segreto la verità sul loro rapporto, forse per proteggere un possibile futuro. Anche se poi le cose sono andate in modo diverso.

