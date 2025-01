Gina, la mamma di Patrizia Rossetti ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della conduttrice televisiva. Proprio la Rossetti durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato quanto sia stato doloroso superare la morte della mamma che ha sempre rappresentato un punto fermo della sua vita. Ancora oggi la Rossetti ricorda il trauma vissuto con la morte della mamma che è sempre stata presente nella sua vita. “Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte” – ha raccontato la conduttrice negli studi di Verissimo che ha lasciato la mamma al mattino inconsapevole che sarebbe stata l’ultima volta.

Proprio la Rossetti parlando di mamma Gina ha confessato: “era una donna bellissima, giovanissima: portava la mia taglia e ci scambiavamo i vestiti”. Un rapporto di grande complicità quello tra mamma e figlia, anche se non mancavano i momenti di confronto e scontro.

Patrizia Rossetti: “con mamma Gina avrei fatto scelte diverse”

Patrizia Rossetti, infatti, ricordando la mamma Gina ha rivelato che litigavano spesso per via di un carattere molto rigido e preciso. Le due, infatti, erano solite litigare al telefono, ma da quando è andata via la figlia ha confessato: “mi mancano anche le nostre litigate” a conferma di quanto fosse speciale e magico il loro rapporto. Proprio la popolare conduttrice, conosciuta anche come volto di diverse televendite in tv, ha rivelato come le sia mancante non averla avuta accanto in determinati momenti della sua vita. La presenza di mamma Gina l’avrebbe sicuramente aiutata a fare delle scelte diverse. Un esempio? Quando Patrizia decide di sposarsi con l’ex marito Rudy Londoni: “se ci fosse stata mia madre forse avrei fatto una scelta diversa”.

Infine la conduttrice parlando della mancata maternità ha sottolineato: “non mi sono mai sentita sbagliata per non aver avuto figli. Alla fine siamo tutte mamme, anche se non abbiamo dei figli!”.