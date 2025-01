Dopo averlo conosciuto nel 2006, Patrizia Rossetti ha sposato, nel 2012, Rudy Londoni, poi diventato suo ex marito. I due si sono infatti lasciati nel 2019: quello che sembrava un rapporto da sogno ha vissuto un importante momento di crisi che ha portato alla rottura definitiva e non ricucibile.

A raccontare la ragione del loro addio è stata proprio Patrizia Rossetti, che ne ha parlato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, programma al quale ha partecipato qualche tempo fa. La showgirl ha spiegato che i problemi tra loro c’erano anche prima che lei partecipasse a Pechino Express ma la lontananza non ha fatto altro che allontanarli, e quando è tornata, la situazione è precipitata definitivamente: in realtà, però, la ragione della loro separazione è da imputare ai tradimenti di lui.

Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti: è finita per via dei numerosi tradimenti di lui

Patrizia Rossetti ha scoperto poi i tradimenti dell’ex marito Rudy Londoni, scovandolo sul fatto: dopo averlo perdonato per ben due volte, alla terza ha deciso di mettere un punto definitivo sul loro matrimonio, portando così la loro relazione a terminare nel 2019. Patrizia Rossetti e l’ex marito Rudy Londoni si sono lasciati dopo sette anni di matrimonio. I due si sono sposati nel 2012 ma erano insieme da molti più anni, dal 2006. Un rapporto duraturo, dunque, che però è finito dopo che lui ha minato la fiducia della moglie per più volte.

Dopo sette anni dal loro “sì” è arrivata la fine della loro relazione per via di alcuni tradimenti di lui. “La persona con cui mi ha tradito è del mio stesso ambiente di lavoro. Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni” ha raccontato la regina delle televendite, che dopo aver scoperto il marito sul fatto, ha affrontato sia lui che la persona con la quale lui l’ha tradita.