Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sono sposati/ Caterina Balivo testimone di nozze

Sabato 2 marzo 2019, Kim Rossi Stuart e la compagna Ilaria Spada si sono finalmente sposati all’interno del santuario di Fonte Colombo, in provincia di Rieti. Dopo avere pronunciato un appassionante “sì”, la coppia ha festeggiato al fianco dei propri invitati presso all’abbazia di San Pastore, tra Contigliano e Greccio, sempre nel territorio reatino. Dopo le pubblicazioni apparse sui registri del comune di Roma qualche settimana addietro, sono ufficialmente arrivate anche le nozze. I due celebri attori, nonostante siano da sempre molto discreti, si sono conosciuti ed innamorati nel 2011 ed hanno anche un figlio, il piccolo Ettore (oggi ha sette anni e mezzo). Lei ha 37 anni mentre lui 49 (anche se ne dimostra molti di meno). Dopo più di otto anni di fidanzamento, la Spada ha deciso di dire “sì” all’uomo che ama e di cui è totalmente sicura: “Volevo un matrimonio cristiano, serio, importante. Ho voluto sposarmi con consapevolezza, perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale”, aveva confidato tra le pagine del settimanale F.

Ilaria Spada, aveva raccontato che le nozze con Kim Rossi Stuart, sarebbero state molto intime: “La cosa che ci rappresenta di più. Ci sposeremo in chiesa e io indosserò un abito disegnato per me da Paolo Isoni Haute Couture”, aveva dichiarato intervista da F alla fine del mese di febbraio. All’evento – così come riporta il Corriere di Rieti – sono stati presenti amici e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Santuario e abbazia per l’occasione, sono stati blindatissimi, per non fare intrufolare curiosoni ed ospiti indiscreti. La sposa ha scelto come testimone l’amica Caterina Balivo, colei che ha fatto incontrare per la prima volta i due celebri attori. Nel frattempo, nonostante la massima privacy di entrambi, si parla sempre più insistentemente di un secondo lattante in arrivo: la notizia verrà confermata? Vedremo! E nel frattempo… tanti auguri agli sposi!

