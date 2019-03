Nancy Brilli/ “Ho subito molestie da un produttore. L’amore? Sono single”

Dopo Catherine Spaak che ha parlato delle molestie subite da giovane, anche Nancy Brilli, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, racconta le avances pesanti subite da un produttore con cui non ha più lavorato. L’attrice, tuttavia, non rivela il nome da momento che è decedeuto. Protagonista del secondo incontro culturale a Palazzo Madame voluto dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per “celebrare la donna attraverso il linguaggio culturale dell’arte”, Nancy Brilli ha conquistato tutti recitando un brano de La bisbetica domata di Shakespeare. L’attrice, però, ha deciso di rivisitare un po’ il testo recitato “perchè la donna può pure mettere la mano sotto il piede del marito, come recitano le battute shakespeariane, ma solo se questa scelta è frutto di una collaborazione, di un atto d’amore condiviso”, spiega la Brilli a Il Messagero.

NANCY BRILLI E LE MOESTIE

Nancy Brilli, testimonial di Telefono Rosa, racconta di aver subito delle molestie nel corso dela sua carriera. “Ho subito delle avances pesanti da parte di un produttore che mi aveva fatto firmare un contratto triennale. Dopo il mio rifiuto, non ho più lavorato con lui. Non faccio il suo nome perchè è morto”, spiega al Messaggero. L’attrice sarà protagonista del prossimo film di Fausto Brizzi “Se mi vuoi bene”. Sulla vicenda che ha coinvolto Brizzi, la Brilli dice: “Con me si è comportato in maniera più che corretta” – spiega l’attrice che, sulle accuse ricevute dal regista, aggiunge – “non mi convinceva il fatto che le ragazze parlassero prima in televisione, che non avessero sporto denuncia. Io credo nelle istituzioni”, ha detto.

NANCY BRILLI E L’AMORE

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Roy De Vita, Nancy Brilli è attualmente single. “I miei rapporti d’amore sono durati tanti anni e non posso dire di aver fallito perchè le relazioni vanno a chiudersi sempre sui rapporti di potere” – spiega l’attrice che, single da due anni, confessa di sentire la mancanza del gioco di squadra. Innamorata del figlio Francesco che oggi ha 19 anni, Nancy Brilli, tuttavia, non chiude le porte all’amore e, in futuro, potrebbe anche decidersi di tuffarsi in una nuova relazione. “Diciamo che, in maniera stupefacente, ho molti corteggiatori“, conclude l’attrice. Il 2019, dunque, sarà l’anno giuto per riportare l’amore nella vita di Nancy Brilli?



