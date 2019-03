Belen Rodriguez / “Il ritorno di fiamma con Stefano è reale”: ultime novità

Sono settimane di acceso gossip per Belen Rodriguez che, secondo alcuni noti settimanali, si sarebbe molto riavvicinata all’ex marito, Stefano De Martino. Non semplici riavvicinamenti ma un vero e proprio ritorno di fiamma per il papà e la mamma di Santiago, che potrebbe rivedere presto entrambi sotto lo stesso tetto. Cosa che, secondo il settimanale Chi, starebbe accadendo sempre più spesso. Il paparazzo del noto settimanale ha infatti immortalato Stefano entrare a casa di Belen e uscirne il giorno dopo. Ma è il settimanale Spy ad aggiungere inaspettati aggiornamenti alla vicenda. Nonostante la notizia sia già stata smentita da Stefano, Spy insiste e scrive: “Circolano voci secondo le quali Belen sarebbe incinta. Sarebbe la più grande felicità per la showgirl e De Martino che sono tornati ad essere una coppia e queste non sono illazioni.”

“BELEN, STEFANO E SANTIAGO UNA FAMIGLIA UNITA”

Il settimanale dà quindi per certo il ritorno di fiamma di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che negherebbero quindi per tenere la cosa privata e, per quanto possibile, segreta. Spy svelerebbe inoltre come i due si sarebbero riavvicinati: “A fine gennaio Belen e De Martino si sono incontrati ad una festa in un club milanese, Apophis. Durante quel party i due sembrano aver fatto un viaggio indietro nel tempo fino al 2012. Hanno ballato affiatati tutta la sera. Non avevano nessuna voglia di separarsi e così a fine serata sono andati insieme a casa di lei. Questa volta non hanno trascorso una notte insieme, ma tutto il fine settimana.” Belen, Stefano e Santiago sarebbero tornati ad essere una famiglia unita e molto felice secondo gli ultimi gossip. Ma sarà davvero questa la verità? E perché nasconderlo ancora se così fosse?

