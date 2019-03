Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati / Il cantante conferma: “È finita tempo fa”

Le voci si rincorrevano da qualche giorno ma la conferma arriva soltanto oggi: la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Irama è finita. A rompere il silenzio è proprio il cantante che attraverso il suo profilo Instagram annuncia la fine della relazione con Giulia. Ecco le sue parole: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. – spiega il cantante, che aggiunge – Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Le motivazioni della rottura non sono svelate da Irama, che comunque prosegue nel suo annuncio: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”, conclude il cantante.

IRAMA E GIULIA DE LELLIS: PERCHÈ SI SONO LASCIATI?

La rottura tra Giulia De Lellis e Irama è quindi cosa certa, ma quali sono le motivazioni della fine di questa storia che tanto ha fatto sognare i fan? Probabilmente a svelarle sarà il settimanale Chi, nel numero in edicola domani. Intanto è Spysee ad anticiparci qualcosa. “Abbiamo intercettato Giulia De Lellis all’uscita dell’hotel NH di Milano, dove l’influencer ha trascorso il weekend a causa di impegni di lavoro. – si legge sul noto profilo Instagram, che aggiunge – Siamo in grado di svelarvi che un ospite è passato a trovarla durante la notte”. E infine: “Chi sarà? La risposta la troverete nelle foto esclusive in uscita domani sul settimanale CHI diretto da Alfonso Signorini”.





