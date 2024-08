Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza in Puglia: le prime foto di coppia

Come ogni estate si rincorrono rumors ed indiscrezioni su coppie in crisi o pronte a nascere, ma c’è un gossip in particolare che sta animando questi afosi mesi estivi e che riguarda nello specifico Giulia De Lellis e Tony Effe. Ormai da inizio estate la giovane influencer e il rapper, voce della hit estiva Sesso e Samba in collaborazione con Gaia, sono al centro di un gossip che sta infiammando la cronaca rosa: è amore fra i due o sono solo amici?

A far luce sul loro rapporto è il settimanale Chi che, nel nuovo numero da oggi in edicola, ha immortalato i due in Puglia in quella che è la loro prima vacanza “di coppia”. Giulia De Lellis e Tony Effe, specifica il settimanale, “hanno smentito di fare coppia e per tutta l’estate si sono nascosti incontrandosi col favore delle tenebre“. Questa volta però sono stati paparazzati alla luce del sole a Brindisi, presso il prestigioso Borgo Egnazia, resort a 5 stelle dove hanno trascorso qualche giorno di vacanza tra piscine e campi da golf.

Giulia De Lellis e Tony Effe, l’estate 2024 vissuta sempre insieme

Giulia De Lellis e Tony Effe sono così usciti allo scoperto, sebbene sia ancora troppo presto per parlare di amore: la loro è stata infatti una vacanza “in amicizia”, a chiusura però di una lunga estate trascorsa spesso insieme in giro per l’Italia. I primi gossip sul loro conto sono iniziati a circolare a giugno, quando sono stati pizzicati insieme al concerto di Geolier a Napoli, sino alla partecipazione come ospiti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser; hanno fatto poi seguito gli avvistamenti al Red Valley Festival di Olbia e, infine, nel backstage della discoteca Praja di Gallipoli.

Entrambi sentimentalmente liberi, la giovane influencer e il rapper di Sesso e Samba non hanno mai perso l’occasione per trascorrere del tempo di qualità in lieta compagnia. E, proprio in questi ultimi giorni di agosto, è arrivata anche la prima vacanza assieme: potrebbe nascere qualcosa in più di una semplice amicizia?