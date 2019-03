Nadia Toffa “Vivo un periodo difficile”/ Salvini risponde: “Un abbraccio forte”, caos

Un periodo tutt’altro che semplice quello di Nadia Toffa, come del resto sono stati gli ultimi mesi. L’amatissima conduttrice de Le Iene sta lottando da tempo con un tumore, e proprio quest’oggi si è sottoposta ad un nuovo ciclo di chemioterapia, trattamento che debilita il fisico in maniera estrema, sfiancandolo e obbligandolo al riposo. Ma la Nadia nazionale non si abbatte e lo ha ribadito anche poco fa, intervenendo sul proprio profilo Instagram dove ha pubblicato un nuovo scatto, un primo piano sorridente con la didascalia: «Buongiorno a tutti! – scrive la conduttrice del programma di Italia Uno – per me, oggi, giorno di chemioterapia e il mio pensiero va a chi come me sta passando un periodo difficile: cure, perdita del lavoro, separazioni». La Toffa invita a non abbattersi, a continuare a combattere anche se il peggio non sembra aver mai fine. «NEVER GIVE UP. Non siete soli – ha proseguito e concluso la giornalista de Le Iene – Vi abbraccio con tutta la forza che ho. Vi voglio bene». Nadia sta vivendo un periodo davvero complicato, ma non smette mai di sorridere sia dentro che fuori gli studi, continuando a farsi paladina di coloro che stanno combattendo la propria personale battaglia contro il tumore o contro una malattia grave.

NADIA TOFFA POSTA, SALVINI RISPONDE

Inutile sottolineare come il post pubblicato su Instagram abbia fatto in breve tempo il giro del web, con migliaia di like e moltissimi commenti, per la maggior parte a sostegno della Toffa (anche se non mancano ovviamente i soliti hater). Fra i follower che hanno replicato allo scatto lasciando il proprio pensiero, anche Matteo Salvini, ministro dell’interno nonché vice-presidente del consiglio. Il leader del Carroccio ha voluto far sentire la propria vicinanza scrivendo “Un abbraccio forte, Nadia”. Numerosi coloro che hanno accolto in maniera positiva l’iniziativa del titolare del Viminale, altri non hanno invece apprezzato, invitando lo stesso Salvini a pensare all’Italia e non alla Toffa. «Non mi sembra il posto per fare polemiche», ha chiosato un utente.

