Checco Zalone/ Video, siparietto con il presidente del Potenza: “il Bari presto…”

Mentre Mediaset continua a trasmettere tutti i suoi film incollando sempre milioni di telespettatori ai teleschermi, Checco Zalone diventa il protagonista di divertenti siparietti anche sui social. Un semplice incontro con il presidente del Potenza Calcio, infatti, in breve tempo, non solo è diventato virale, ma anche degno di essere inserito in uno dei tanti film dell’attore e regista pugliese. Divertente e ironico come sempre, Checco Zalone, durante l’incontro con il numero uno de Potenza, ha tirato fuori l’animo del tifoso del Bari. Salvatore Caiata, questo il nome del presidente del Potenza, ha così pubblicato su Facebook il video in cui è in compagnia di Zalone. “Da cent’anni il Potenza è uno squadrone”, dice l’attore pugliese. “Non vedo l’ora che il Bari arrivi ai vostri livelli”, scherza ancora Checco Zalone sperando di vedere nella prossima stagione calcistica il Bari in Serie C, campionato nel quale milita il Potenza.

CHECCO ZALONE: A NATALE IL NUOVO FILM

Checco Zalone strappa, dunque, un sorriso ai fans anche con un semplice siparietto sul Bari. L’attore e regista pugliese, tuttavia, sta per tornare. A Natale, infatti, Checco Zalone tornerà al cinema con il nuovo film Tolo Tolo che, a detta del produttore Pietro Valsecchi, rappresenterà la prova della sua maturità artistica. “Ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto e per la prima volta ne è anche il regista”, ha detto Valsecchi su Zalone a Tgcom24. La data da segnare sul calendario è il 25 dicembre. “Gli spettatori attendono da tre anni il suo nuovo film e soffrono un po’ di mal di Zalone. Ora Checco è venuto proprio in Africa per girare il suo nuovo film che finalmente ha battuto il primo ciak”, ha aggiunto Valsecchi. L’ultimo film di Zalone “Quo vado” ha incassato 70 milioni di euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA