Monica Bellucci, prima uscita pubblica con Nicolas Lefebvre/ Chi è il nuovo fidanzato

Monica Bellucci, prima uscita pubblica con il nuovo fidanzato Nicolas Lefebvre per l’attrice italiana. Come riportano i colleghi di Tg Com 24, la bellezza nostrana ha partecipato alla sfilata di Chanel in programma ieri a Parigi con il nuovo compagno: i due sono usciti dal Gran Palais abbracciati sotto la pioggia, con Lefebvre che le ha aperto la portiera dell’automobile come un vero gentiluomo. Da mesi i due fanno ormai coppia fissa, ma ieri è giunta la prima uscita pubblica: Nicolas ha 36 anni, 18 meno della Bellucci, e vanta un passato da modello, artista e scenografo. Attualmente ha una galleria d’arte a Parigi, nel quartiere del Marais, ed ha una figlia di sei anni. La protagonista di Malena inizia un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo la rottura con Vincent Cassel: un amore sbocciato e destinato a durare per lungo tempo, la prima impressione lo conferma!

MONICA BELLUCCI E NICOLAS LEFEBVRE INSIEME A PARIGI

«Sto con la stessa persona da molto tempo. L’uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio» aveva dichiarato Monica Bellucci in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Paris Match. L’attrice di Città di Castello ha poi sottolineato: «Il matrimonio è qualcosa che due persone devono decidere insieme, è un momento preciso delle loro vite. Quando sei stata sposata due volte bisogna avere il tempo di riflettere prima di ricominciare ma non dico mai no…». La prima di una lunga serie di uscite pubbliche: il nuovo amore della Bellucci ha scatenato il dibattito sui social ma una cosa è certa, le immagini parlano di una donna felice!

© RIPRODUZIONE RISERVATA