Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni: scalata al milione della psichiatra Rita

Il giovedì sera di canale 5 è dedicato a Chi vuol essere milionario?, il game show condotto da Gerry Scotti che torna in onda questa sera, alle 21.25, con nuovi concorrenti, pronti a mettersi alla prova tentando la scalata al milione. Finora, nessuno nel nuovo ciclo di puntate, in onda a cicli dallo scorso dicembre, è riuscito nell’ardua impresa di portare a casa il premio più alto. Per strappare l’assegno da un milione di euro, tuttavia, non basta la bravura, ma anche un pizzico di fortuna e di follia, necessaria per rinunciare a un paracadute sicuro rappresentato dal secondo traguardo fissato sulla piramide. Un game show avvincente che da vent’anni appassiona il pubblico al punto che, nonostante la concorrenza di Che Dio ci aiuti 5, nella scorsa puntata, ha incollato davanti ai teeschermi 2.535.000 spettatori pari al 13.7% di share.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO 5?, CHI TENTERA’ LA SCALATA AL MILIONE

I concorrenti che si siedono di fronte a Gerry Scotti, nel rispondere alle domande del conduttore di Chi vuol essere milionario?, hanno a disposizione quattro aiuti anche se non c’è più la telefonata a casa. Di fronte ad un dubbio, infatti, è possibile farsi aiutare scegliendo tra “50 e 50”, “Chiedilo al pubblico”, “Chiedilo a Gerry” e “Chiedilo al tuo esperto in studio”. Chi giocherà, dunque, questa sera, con Gerry Scotti? La settimana scorsa, a tentare la fortuna è stato lo studente Alessio Ciani, 26 anni da Mergozzo, comune piemontese del verbano che lavora in una ditta che si occupa di formaggi e prodotti locali. Il giovane ha dimostrato di avere una grande preparazione portando a casa 150mila euro che sarebbero potuti diventare 300mila euro se avesse rischiato rispondendo alla domanda sul significato di “Machu Picchu”. Il giovane, assalito dai dubbi e senza aiuti, ha deciso di ritirarsi per poi dare la risposta giusta ovvero “Vecchia montagna”. Dopo di lui, sulla sedia di fronte a Scotti, si è accomodato Francesco Bianchi da Sesto San Giovanni, informatore medico-scientifico che, però, ha concluso senza premi la sua esperienza. La terza concorrente della scorsa puntata è stata Rita Santacroce, da Chieti ma originaria di Pescara, di professione psichiatra ed è proprio da lei che riprenderà la scalata al milione.

