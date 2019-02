Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni 28 febbraio: Gerry Scotti usato sicuro

Giovedì 28 febbraio, in prima serata su canale 5, secondo appuntamento della nuova serie di puntate con Chi vuol essere milionario?, il game show di canale 5 che, dopo essere rimasto in panchina per sette lunghi anni lasciando spazio ad altri game, è tornato in onda lo scorso dicembre per celebrare il ventesimo anniversario del suo arrivo sui teleschermi italiani. Il successo è stato talmente grande che Mediaset ha deciso di rinnovare l’appuntamento trasmettendo altre nuove puntate. La settimana scorsa, pur scontrandosi con una delle fiction più amate della televisione italiana come “Che Dio ci aiuti”, Gerry Scotti, padrone di casa, ha incollato davanti ai teleschermi 2.312.000 spettatori pari all’11.9% di share. Protagonisti della scorsa puntata sono stati Andrea Nicolai da Teramo, occupato nel servizio clienti di una compagnia aerea che ha vinto 30mila euro e Andreina Carbone, guida turistica di Roma che ha terminato la sua scalata al milione portando a casa 20mila euro.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?, I CONCORRENTI DEL 28 FEBBRAIO

Chi giocherà con Gerry Scotti nel nuovo appuntamento con Chi vuol essere milionario? Come ogni settimana, il conduttore è pronto ad accogliere i concorrenti che cercano di dare una svolta alla propria vita scalando la famosa piramide. Finora, però, nessuno è mai riuscito a portare a casa il milione di euro o, quanto meno, ad avvicinarsi all’ambito traguardo. Studenti, professionisti, casalinghe e pensionati sono pronti a mettersi in gioco rispondendo alle domande che diventano sempre più difficili. A porre le domande sarà naturalmente Gerry Scotti mentre i concorrenti, per rispondere, potranno utilizzare quattro aiuti anche se la telefonata a casa non c’è più. In caso di bisogno, però, potranno scegliere di utilizzare a turno uno dei seguenti aiuti: “50 e 50”, “Chiedilo al pubblico”, “Chiedilo a Gerry” con cui il conduttore sarà chiamato direttamente in causa e “Chiedilo al tuo esperto in studio” ovvero una persona che ha accompagnato il concorrente.

