Sara Affi Fella e Francesco Fedato fidanzati?/ Foto, un altro calciatore per lei ma..

Sara Affi Fella sembra sempre un fiume in piena. La bella tronsita di Uomini e donne sembra aver dimenticato tutto quello che è successo e mentre Luigi Mastroianni è riuscito solo adesso, a quasi un anno di distanza, a voltare pagina insieme alla sua Irene, Nicola Panico ancora si dice incerto del futuro e impaurito dal dare fiducia al prossimo, e lei? Dopo la sua liason con il bel Vittorio Parigini, sembra nuovamente pronta a buttarsi a capofitto nell’amore con tanto di annuncio ufficiale, o almeno così sembra, via social. Proprio nelle sue ultime storie è stata pubblicata una foto che ritrae le sue gambe, sempre più magre, con una mano pronto a toccarla, quasi a proteggerla. Di lui si vede ben poco se non l’orologio e un vistoso tatuaggio. Proprio questo è stato l’indizio chiave per la caccia al nuovo fidanzato dell’ex tronista.

FRANCESCO FEDATO NUOVO AMORE?

In queste ore si è parlato molto di questa liason e il nome di Sara Affi Fella è stato accostato a quello di Francesco Fedato. In molti non lo conosceranno perché non si tratta di un volto noto, almeno non dello spettacolo, ma del calcio sì. Ebbene, sembra che la bella tronista non cambi mai genere e anche questa volta, dopo Nicola Panico e Vittorio Parigini, abbia deciso di rimanere in ambiente calcistico. Il bel Francesco Fedato, adesso in forza al Trapani, ha il suo profilo social ben chiuso ad occhi indiscreti ma sembra proprio che il suo tatuaggio sia bene in vista non solo nelle foto che arrivano dal campo ma anche in quella del suo profilo. Questo conferma che è proprio lui il misterioso nuovo fidanzato di Sara Affi Fella?

