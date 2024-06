Uomini e Donne, ex tronista Sara Affi Fella si è sposata Francesco Fedato/ “Il nostro si”: foto matrimonio

Matrimonio Sara Affi Fella e Francesco Fedato: “Il nostro si”, foto e video delle nozze

È stata una delle Troniste di Uomini e Donne più controverse della storia del programma, travolta dallo scandalo perché aveva riallacciato la relazione con il suo ex fidanzato, Nicola Panico prendendo in giro i suoi corteggiatori, la redazione, la conduttrice Maria De Filippi e tutto il pubblico. Da allora però sono passati sei anni ed Sara Affi Fella ha voltato pagina e ieri, domenica 23 giugno 2024, è convolata a nozze con il compagno Francesco Fedato, da cui ha un figlio, Tommaso, che oggi ha tre anni.

Il matrimonio di Sara Affi Fella e Francesco Fedato si è svolto ieri, 23 giugno 2024, nella splendida Tenuta San Domenico, a Capua, alla presenza di amici e parenti. La cerimonia ed i festeggiamenti sono stati immortalati da protagonisti con foto e video delle nozze sui social. Il ‘si’ è stato pronunciato nella splendida location immersa nel verde, all’aperto, che per l’occasione è stata allestita con cura nei minimi dettagli, tra fiori e rose bianche. La sposa è stata accompagnata all’altare dal padre, davanti agli occhi emozionati dei presenti. I festeggiamenti sono continuati tutta la giornata, fino alla sera, tra balli e taglio della torta. Ed infine l’ex tronista di Uomini e Donne, a corredo delle romantiche foto ha annunciato: “Il nostro si”

La storia d’amore tra Sara Affi Fella e Francesco Fedato: dall’incontro dopo la bufera alle nozze

Sara Affi Fella ha incontrato l’uomo della sua vita dopo la bufera e lo scandalo che ha investito il suo Trono a Uomini e Donne nel 2018. Sara Affi Fella e Francesco Fedato, ex calciatore, si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie ad un’amica in comune, in un’intervista di alcuni anni fa la giovane ha confessato che l’uomo ‘le ha salvato la vita’. Da allora il loro amore è cresciuto giorno dopo giorno, nel 2020 ha annunciato tramite social di essere incinta e tre anni fa è venuto alla luce il loro figlio Tommaso. Nell’ottobre scorso è arrivata la proposta di matrimonio di Francesco Fedato a Sara Affi Fella, sempre immortalato sui social, ed adesso i due sono convolati a nozze. Ulteriore grande passo nella loro vita.

