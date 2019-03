Ultimo, nuova fidanzata dopo Sanremo?/ Paparazzato con una misteriosa mora

Dopo avere archiviato le polemiche dell’ultimo Festival di Sanremo, Ultimo (forse) ritrova l’amore. Niccolò Moriconi (questo il suo vero nome), adesso si può godere appieno il suo successo ed anche la vita da single. Fino a poco tempo fa, il ragazzo era fidanzato con Federica Lelli, ma la loro relazione è terminata. Il cantante infatti, è stato paparazzato tra le pagine di “Diva e Donna” in quel di Roma all’uscita dalla palestra. Dagli scatti, si vede in compagnia di una misteriosa moretta che lo stava attendendo. Tra i due pare esserci molta complicità e così, dopo avere parlato un po’ e dato un’occhiata al cellulare, si sono incastrati in un dolce abbraccio: nuova fiamma? Proprio parlando della ex e della ipotetica partecipazione al suo concerto a Roma Ultimo ha fatto sapere: “Se vuole, sì – ha spiegato in un’intervista rilasciata tra le pagine di Tv, sorrisi e Canzoni – Oppure poi lo guarda su Internet. Ma sono convinto che in qualche modo lo vedrà il concerto”.

Ultimo ritrova l’amore? Paparazzato con una misteriosa mora

E così, mentre la vita sentimentale di Ultimo sembra in divenire, il lavoro procede bene. “I tuoi particolari”, brano che ha presentato al Festival di Sanremo 2019, è già stato certificato disco di platino dalla FIMI. Dopo essersi classificato al secondo posto del Festival, a distanza di un mese dalla fine della kermesse musicale, Ultimo si presenta ai vertici della classifica degli artisti top della settimana su YouTube. “I tuoi particolari” inoltre, resiste sul podio della chart streaming di Spotify. Nel frattempo, anche la sua “Cascare nei tuoi occhi” (brano del passato disco “Peter Pan”) ha conquistato il doppio disco di platino. Di recente Ultimo, ha voluto condividere una sua personale riflessione su Facebook, parlando dei giovani d’oggi. Il cantante infatti, ha rivolto un invito a tutti, anche alle cariche istituzionali: “Parlate con i ragazzi, e mi riferisco anche a chi ricopre ruoli importanti, parlate con i ragazzi… chiedetegli cosa gli manca, chiedetegli dei sogni, aiutateli a non nascondersi, fateli ribellare, portateli ad avere ognuno le proprie ‘armi’ per potersi difendere…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA