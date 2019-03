Ivan Gonzalez si scusa con Sonia Pattarino/ Uomini e Donne: “Non ho paura di amare!”

Ivan Gonzalez è pazzo d’amore e non ha più paura di dimostrare i suoi sentimenti. Dopo lo speciale dedicato alla sua scelta (ed anche a quella di Luigi Mastroianni) dello scorso venerdì sera, lo spagnolo si è confidato con Uomini e Donne Magazine dove ha svelato tutte le emozioni che prova per la neo fidanzata Sonia Pattarino. Durante l’intervista, al suo fianco c’era proprio la sua dolce metà. “Io non so se quello che provo in questo momento si possa già definire amore ma se così fosse allora vuol dire che amare è una cosa bellissima che non fa paura”, ha risposto l’ex tentatore di Temptation Island. L’ex corteggiatrice invece, non ha mai avuto dubbi sui sentimenti provati per il ragazzotto tutto muscoli: “Non ho più alcun dubbio su di lui e so per certo che non mi costringerà ad amare per due ma farà la sua parte. Ad oggi, dopo il tempo passato insieme senza telecamere, credo che sia un uomo in grado di amare… E di farlo anche molto bene…”.

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, prime dichiarazioni dopo la scelta

Terminata la loro scelta, Ivan Gonzalez ha riservato a Sonia Pattarino parole molto importanti. Cosa si sono detti a telecamere spente? Lo spagnolo si confida svelando di aver chiesto scusa alla fidanzata per tutto quello che le ha fatto passare. Sonia ha accettato le sue scuse: “Gli ho detto che il mio cuore, nonostante tutto, mi ha spinto continuamente verso di lui. Gli ho detto che sono pronta a dimenticare il passato per scrivere le prossime pagine della nostra storia”, rivela l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In ultimo la coppia ha svelato i primi dettagli che sono venuti alla luce dopo la scelta. Sonia ha definito Ivan “divertente” e “un maniaco dell’ordine”: “Ho scoperto un Ivan divertente, mi fa davvero morire dalle risate, anche se un po’ questo lo avevo intuito… un Ivan maniaco dell’ordine e della pulizia: pensi che, se prima di spegnere tutte le luci per andare a letto, non è tutto in ordine non si dorme. La cosa che mi ha stupito di più però è che Ivan è davvero un ragazzo dolcissimo”. Di contro, Ivan ha raccontato cosa ha scoperto di Sonia: “Ho scoperto una Sonia totalmente diversa da quella che ho conosciuto sul trono tanto che a volte ho la sensazione di essermi preso un’altra: mi prende in giro tutto il tempo, parla tanto, a volte anche un po’ troppo (ride, ndr). Se la Sonia che avevo scelto mi piaceva tanto, questa Sonia mi piace di più. Quindi proverò a sopportarla!”.

