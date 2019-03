Marilisa Ferzetti/ Chi è la moglie di Pino Caruso attrice di teatro e mamma

Marilisa Ferzetti, è lei la moglie di Pino Caruso, l’attore siciliano di tv e teatro che è morto oggi a 84 anni dopo una lunga malattia. Di lei si sa davvero poco ma sembra che l’unica cosa certa sia che lei è rimasta al fianco del marito in tutti questi anni e nonostante tutto. Proprio lei ha confermato oggi la notizia della morte del marito rivelando anche che negli ultimi tempi è stato malato ma che, nonostante questo, è morto serenamente nella sua casa romana e con lei e la sua famiglia al suo capezzale. Una donna di altri tempi Marilisa Ferzetti che è sempre stata un passo dietro al marito ma senza mai mettere da parte la passione per la recitazione e il suo ruolo di madre di Francesco Caruso Cardelli, il figlio avuto proprio dall’attore.

LA SUA CARRIERA

La carriera di Marilisa Ferzetti non è stata rosea come quella del marito ma anche i suoi fan hanno avuto modo di vederla all’opera in un film datato 1977 in cui ha vestito i panni della bella Elisabetta e il cui titolo è Il marito in collegio. Nel cast della film non compare il marito Pino Caruso ma Marilisa ha avuto la possibilità di lavorare con altri due grandi attori italiani e, in particolare, con Enrico Montesano. Della sua vita privata non si sa molto ma sicuramente per stare al fianco del marito ha dovuto adattarsi alla sua vita basata soprattutto sul rispetto della vita e non solo quella umana. Più volte il marito ha evidenziato il fatto di essere vegetariano ma senza rivelare se anche la moglie lo sia stata o meno.

