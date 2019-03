Nina Moric e Luigi Favoloso/ Pace fatta grazie a Lady Gaga: “Siamo noi…”

E alla fine pace fu! Luigi Favoloso e Nina Moric hanno dimenticato tutto quello che è successo lo scorso anno e a poche settimane dal ritorno del Grande Fratello Nip che li aveva separati, i due sono tornati sui social alle prese con abbracci e coccole. In realtà la modella è ancora una volta la “vittima” di questo annuncio ufficiale visto che, mentre lei si è limitata a mostrare la tv con in onda il film di Lady Gaga e Bradley Cooper A Star is Born, Luigi Favoloso è andato oltre mostrando la Moric abbracciata e appoggiata sul suo petto tramite una serie di storie che, solo alla fine, hanno mostrato il volto della sua amata confermando il ritorno di fiamma. Lo stesso ex gieffino sottolinea: “Siamo noi…”.

LUIGI FAVOLOSO TORNA DA NINA MORIC

Pace fatta quindi e serenità ritrovata per Nina Moric e Luigi Favoloso e se la prima nei giorni scorsi si è sbilanciata dicendo la sua contro Belen Rodriguez colpevole di averle portato via il padre di suo figlio, lui era stato avvistato con un’altra. Nei giorni scorsi avevano fatto il giro del web le immagini di Luigi Favoloso insieme a Ginevra Lambruschi. In molti avevano subito lanciato l’allarme parlando di una pagina ormai girata per lui ma così non è stato soprattutto quando il gieffino ha deciso di etichettare tutto come una fake news. L’unica cosa che gli è sempre importata è quella di tornare da Nina Moric e alla fine ci è riuscito visto che adesso i due appaiono felici e finalmente contenti, almeno fino alla prossima crisi o, ancora meglio, alle nozze. Davvero i due sono destinati a stare insieme?

