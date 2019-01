Luigi Favoloso contro Maria Monsè/ Video, “Mi ha fatto del male e la pagherà… mi vendicherò!”

Luigi Mario Favoloso si è arrabbiato con Maria Monsè. Se apparentemente i due non c’entrano nulla l’uno con l’altra, pare che la mamma di Perla Maria, abbia deciso di bloccarlo, senza un apparente motivo valido. Nonostante l’ex di Nina Moric abbia cercato di mantenere la calma, l’animo si è visibilmente infiammato parlando proprio di questa faccenda. “Ho appena scoperto una cosa che mi ha scioccato” ha esordito Favoloso su Instagram “Voi la conoscete Maria Monsè? Una tizia che ha fatto il Gf Vip… Mi ha bloccato! E io non gli ho mai scritto!”. Successivamente però, è arrivata anche l’inaspettata confessione quando il campano ha esclamato: “Questa qui si è presa la briga di bloccarmi. Ma lo sapete perché? Perché mi ha fatto del male, e il male si paga, e non è bloccando che io non mi vendicherò”.

Luigi Favoloso si scaglia contro Maria Monsè, ecco cosa è successo

A questo punto, la faccenda si fa decisamente scottante: per quale motivo Luigi Favoloso vuole vendicarsi di Maria Monsè? Attualmente dell’ex gieffino non si conoscono particolari dettagli della sua vita privata e così, anche la storia con Nina Moric appare avvolta nel mistero. Di recente però, il campano era tornare a far parlare di sé per un potenziale litigio avvenuto a Milano, poi ridimensionato proprio dal diretto interessato. Proprio in occasione delle vacanze di Natale invece, pare che Luigi abbia proprio lanciato una bella frecciatina alla sua ex. Ed infatti, tramite le Stories ha dichiarato: “Devo dire una cosa, le feste natalizie si passano con le persone che ami. Se qualcuno fa in modo di passarle lontano da voi forse non vi ama”. Ed infatti, proprio l’ex modella croata ha passato le feste natalizie in compagnia di Fabrizio Corona e del figlio Carlos Maria. Intanto, se ci dovessero essere ulteriori sviluppi sull’affaire Favoloso-Monsè, vi terremo sicuramente aggiornati.





