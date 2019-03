Miss Universo Teen morta per infarto/ Lotte van der Zee stroncata a soli 20 anni

Lotte van der Zee è morta a soli vent’anni, stroncata da un infarto. Bellissima e con un grande futuro davanti, Lotte era diventata popolare vincendo il titolo di reginetta di bellezza “Miss Teen Universe” nel 2017. a ragazza è avvenuta alla vigilia del ventesimo compleanno di lotte che è stata colpita da infarto mentre si trovava in vacanza con i genitori. «La nostra perla non ce l’ha fatta. È incredibilmente surreale che non sia più accanto a noi», hanno scritto i genitori della bellissima Lotte che è morta il 6 marzo. Miss Universo Teen si era sentita mae due settimane prima a Westendorf, in Austria. Non sentendosi bene, aveva deciso di restare in camera senza fare colazione. Come scrive il Corriere della Sera, quando i ragazzi sono saliti in camera hanno trovato la ragazza priva di conoscenza. Lottie è stata così trasferita in un vicino ospedale.

LA TRAGEDIA DI LOTTE VAN DER ZEE, MISS TEEN UNIVERSE

Dopo i primi soccorsi, Lotte è stata trasferita in un ospedale specializzato a Monaco di Baviera, in Germania. La ragazza è rimasta in coma due settimane non riuscendo, purtroppo, a riprendersi. I medici, infatti, hanno comunicato alla famiglia la sua morte dopo che gli organi hanno spesso di rispondere a tutti gli impulsi. Una tragedia quella dela bellissima Lottie che ha visto la propria vita spegnersi a soli 20 anni. Purtroppo, anche le persone giovani, possono essere colpite da infarto, difetti del DNA o mutazioni del DNa come fa sapere il Corriere della Sera. La notizia della morte di Lottie ha così sconvolto tutti e sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per la sua famiglia.

