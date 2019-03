Paolo Vallesi/ Video “perchè ho dedicato la vittoria a mio figlio” (Soliti Ignoti)

Paolo Vallesi sarà ospite della puntata in onda sabato sera, 9 marzo, su Rai 1 di “Soliti Ignoti Speciale VIP”. Il cantautore toscano è stato uno dei nomi emergenti di punta della musica italiana all’inizio degli anni Novanta. La vittoria a Sanremo Giovani e il terzo posto nella categoria big sembravano il preludio all’inizio di una carriera in crescendo, con una voce graffiante che ricordava quella del conterraneo Marco Masini, ma una vena malinconica e delicata in più che sembrava aprire una strada cantautorale molto proficua per Vallesi. Invece col passare degli anni la carriera del cantante si è progressivamente arrestata e Paolo Vallesi è arrivato a un passo dal dimenticatoio, prima di trovare recentemente la sua grande rivincita con la partecipazione al programma “Ora o Mai Più” sulla Rai, dedicato proprio ad artisti in cerca di rilancio. Paolo Vallesi si è aggiudicato la vittoria finale sotto la guida della sua coach Ornella Vanoni ed ora si presenterà all’appuntamento su Rai 1 al culmine di una nuova impennata di popolarità.

L’OCCASIONE A “ORA O MAI PIU'”

In un’intervista Paolo Vallesi ha raccontato come l’esperienza nel programma televisivo “Ora o mai più” l’abbia aiutato a superare momenti particolarmente difficili, in cui credeva che la sua carriera fosse arrivata ad un punto morto: “Ho sempre continuato a fare musica anche nei momenti più difficili. Ho composto per gli altri, ho fatto il produttore, cosa che faccio ancora e non ho mai abbandonato la passione per la musica che, a volte mi ha fatto vivere in modo più generoso, in altri casi mi ha fatto semplicemente sopravvivere. Lavorando con Ornella Vanoni come coach ad Ora o Mai più, oltre ad aver scoperto la grande artista che tutti conosciamo, ho scoperto anche una grande donna.”. Una situazione che sicuramente ha aiutato Vallesi a rilanciarsi forse nel momento più difficile della sua avventura da cantautore: sparito dai radar, l’esperienza televisiva lo ha aiutato a tornare in auge e nei cuori del pubblico, e la sua presenza a “Soliti Ignoti Speciale Vip è sicuramente molto attesa.

LA DEDICA AL FIGLIO DOPO LA VITTORIA

Questo nonostante oltre a quelli professionali, Paolo Vallesi abbia dovuto affrontare momenti molto difficili anche a livello personale, a partire dalla fine del matrimonio con Cinzia, madre di suo figlio Francesco: “Resta un rapporto meraviglioso e non solo per il bene di nostro figlio Francesco, ma per il rispetto e l’affetto che ci lega. L’amore si trasforma: lei ha un nuovo compagno e io ho una nuova compagna da poco, si chiama Sara.” E proprio la famiglia è stata al centro dei suoi pensieri nelle dediche dopo il trionfo televisivo in “Ora o Mai Più”: “Mi è venuto di fare una dedica in diretta a mio figlio. Ho visto i suoi occhi pieni di orgoglio ed ho capito quanto poteva significare anche per lui. Allora l’ho chiamato sul palco: è stato un momento bellissimo e irripetibile. La vittoria l’ho dedicata a mio figlio, ma non solo: c’è anche il pubblico e tanti affetti nella mia vita. L’ultima cosa importante che avevo vinto nella vita era il Festival di Sanremo del 1991 e non c’erano gli smartphone. Sono stato dalla fine della trasmissione fino alle cinque del mattino a rispondere a tutti i messaggi.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA