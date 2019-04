Flora “Rina” Caglioni, nonna di Luca Vismara/ “Distrutta, con il braccio rotto”

È Flora Caglioni, anche detta nonna Rina, la prima fan di Luca Vismara, ma i follower del concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 hanno già sentito parlare di lei nel corso della sua esperienza ad Amici. In quell’occasione, infatti, diverse volte Flora “Rina” Caglioni ha esortato il pubblico a fare il tifo per il suo amato nipote, ma anche nel corso della sua recente avventura non è rimasta con le mani in mano. Pur avendo seguito le gesta di suo nipote da casa, la signora Caglioni non ha infatti perso occasione di fargli arrivare il suo tenero messaggio e qualche settimana fa ha affidato le sue parole a un video clip trasmesso in diretta in Honduras. “Ciao Luca, amore della nonna. Non siamo mai stati così lontani per tanto tempo, ma sono fiera di te”, ha detto la nonna di Luca Vismara, che per suo nipote, a quanto pare, è semplicemente “pesciolina”.

“A noi piaci così, come sei”

Quando Luca Vismara ha ricevuto il video messaggio di sua nonna Flora “Rina” Caglioni, non è riuscito a trattenere le lacrime: quelle parole così affettuose, pronunciate nel corso di una diretta dell’Isola dei Famosi 2019, hanno infatti toccato il suo cuore. “Ti vorrei pregare di andare avanti, di continuare e di essere sempre te stesso”, gli ha detto la nonna in un video clip che a sorpresa è stato trasmesso in Palapa. “A noi piaci così, come sei. Tutte le cose che hai deciso di fare io sono sempre stata con te, tu lo sai”. Conclude il filmato un tenero messaggio, nel quale la nonna ha ricordato a Luca Vismara che la sua famiglia farà il tifo per lui fino alla fine: “Ti mando un mare di bacioni da parte mia, da parte di papà e mamma, delle zie, di tutti. Tutti ti vogliono bene e ti seguono”. La nonna di Luca Vismara attenderà il suo arrivo in studio assieme a Viviana Stucchi?

Sui social con un braccio rotto

Questa sera, dopo più di due mesi di permanenza all’Isola dei Famosi 2019, Luca Vismara riabbraccerà sua nonna Flora “Rina” Caglioni. Tra i due, fino a oggi, c’è stato soltanto un veloce saluto grazie a un tenero messaggio che ha raggiunto l’Honduras, ma i contatti non hanno permesso al naufrago di avere ulteriori notizie della sua amata nonna e di scoprire che, lo scorso 18 marzo, si è inavvertitamente rotta un braccio. A dare l’annuncio sui social è stata proprio la signora Rina, che ha pubblicato lo scatto dell’arto ingessato, senza rinunciare a una divertentissima battutina: “Ho voluto fare anche io la prova leader per solidarietà ed eccomi qui, distrutta con il braccio rotto!”. La piccola disavventura non le ha evitato però di tifare per il suo amato nipote, che proprio in quei giorni era alle prese con una nomination: “Forzaaaaaa, supera anche questa […] Ti vogliamo in finale.



