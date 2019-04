Manila Gorio, la trans contro Irama/ “Prima di cercano e poi vogliono fare a pugni…”

Manila Gorio ancora contro Irama. Se vi siete persi le “puntate” precedenti, occorre fare un riassunto. Un paio di giorni fa, Vladimir Luxuria ha accusato il giovane vincitore di Amici di insensibilità. Ed infatti, una sua canzone dal titolo “Stanotte”, dice espressamente: “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans”. Vladimir, delusa dalle parole dell’ex della De Lellis, ha chiesto alle radio di non mandare in onda questa canzone. Lui, per tutta risposta si è giustificato, affermando di non essere omofobo: “In quella canzone dico “Fare a pugni con quel trans”. Questa cosa ha scatenato una piccola polemica che mi fa molto sorridere. Ci sono uomini, ci sono donne, ci sono transessuali e trovo davvero ridicolo chi pensa che io sia omofobo. Non ho nulla a che vedere con l’omofobia. Anzi, è una cosa schifosa. Semplicemente ho litigato con quella persona e l’ho raccontato in un testo”. Dopo poche ore, Manila Gorio ha raccontato di essere lei la persona citata nel brano di Irama, esponendo l’accaduto con un lungo post condiviso sui social.

“Ricordo ancora quella sera a Milano caro Irama dove insieme al tuo gruppetto di amici mi avete deriso e aggredita di parole – ha esordito Manila Gorio su Instagram. – La tua canzone ricordando quel vostro gesto ignobile dovrebbe essere bandita da ogni diffusione. Faccio appello affinché Irama mi faccia le sue scuse e corregga il testo della sua canzone che cita “quel trans” bene quel trans ha un nome, una dignità, una storia! Quel trans come ti sei divertito a cantare sono io!”. Dopo alcune ore dal suo sfogo, la conduttrice è ritornata sull’argomento, scrivendo ancora: “Gli uomini sono così; prima ti cercano, poi vogliono fare a pugni con te!”, condividendo un collage insieme ad Irama e taggandolo proprio nella didascalia. A questo punto, il cantante risponderà alle accuse oppure resterà ancora in silenzio? Attendiamo nuovi colpi di scena!