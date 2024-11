Filippo Maria Fanti, classe 1995, è il cantante di Galassie e Tu No. I due brani usciti nel 2024, di cui l’ultimo presentato a Sanremo nello stesso anno. Filippo Maria Fanti, in arte Irama, è nato a poca distanza dalle Alpi Apuane, a Carrara, per poi trasferirsi, pochi anni più tardi, a Monza con la famiglia. Dopo essere entrato nella categoria Nuove Proposte, debuttando a Sanremo nel 2016, il cantante ha spiegato il significato del suo nome d’arte in un’intervista rilasciata al TG1 quest’anno, poco prima di salire sul Palco dell’Ariston e dichiarandosi – per l’evento – “carico di emotività”. “Irama significa ritmo in malese”, aveva precisato il cantautore, ma è anche l’anagramma del suo secondo nome, “che è Maria”. Ritenutosi poi più volte fortunato di fare questo lavoro, come aveva ammesso in un’ultima intervista a Vanity Fair, rilasciata stavolta in occasione di una delle serate del Festival in cui era previsto il suo atteso duetto con Riccardo Cocciante, Irama si sarebbe emozionato, a tal punto, anche in questi giorni, di fronte a una bella notizia. Un exploit sicuramente molto sognante ma che, allo sguardo dei suoi fan, sarebbe stato interpretato, sin da subito, come un importante spoiler sulle canzoni che canterà in futuro.

Irama, Archimede e lo spoiler sulle nuove canzoni

Dopo aver inserito nelle sue canzoni temi come la distanza e la mancanza, Irama annuncia il sold out su Instagram per tutte le tappe del suo nuovo Tour, che inizierà il 21 novembre, a Firenze, per poi concludersi il 6 dicembre a Torino. Per condividere la notizia con i suoi ascoltatori, il cantante ventottenne ha deciso di affiancarsi al suo nuovo amico, Archimede. Un amabile volatile che – a quanto pare – ama sostare sulla sua spalla destra durante le registrazioni. Archimede, però, stando almeno a quanto finora detto dai fan del cantante, tra i commenti, avrebbe portato con sé anche un’altra bella notizia. Ossia un indizio rintracciabile nella seconda immagine del post condiviso su IG da Irama, lo scorso 18 novembre. Nell’immagine c’è infatti un foglio di carta accartocciato. Sul foglio, oltre ad alcuni disegni realizzati con una penna nera, si notano anche quelli che sembrano essere i titoli delle sue canzoni. Ma, attenzione: non sembrano essere soltanto dei brani che il cantante, molto probabilmente, avrebbe scelto per portare con sé in Tour, ma anche quelli delle sue prossime canzoni. Un fan, in particolare, dopo la visione del post, si sarebbe soffermato su alcune parole all’interno dello scatto, per poi domandare tra i commenti: “Ci sono titoli di nuove canzoni o sbaglio?”