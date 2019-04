Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Per Santiago il regalo più bello: fan felici!

Per Santiago De Martino, questo è un compleanno davvero molto speciale. Il bambino, che compie sei anni, lo festeggia infatti assieme ai due genitori, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che non sono però separati ma una vera e propria coppia. Ormai infatti non ci sono più dubbi, e se Belen e Stefano continuano a cercare di tenere celato questo ritorno di fiamma o comunque allontanarlo dal gossip, avvistamenti e conferma da familiari rendono tutto ufficiale. Belen e Stefano sono una coppia e il più felice è sicuramente il piccolo Santiago che quest’anno ha ricevuto il regalo più bello di sempre: una famiglia unita. E come Belen, anche De Martino ha voluto condividere con i fan di Instagram un pensiero per suo figlio in occasione del suo compleanno: “6 anni fa a quest’ora sei arrivato tu, da quel giorno tutti i giorni ti penso, ti amo e ti vedo crescere. Sei la parte migliore di me, di noi. Buon compleanno amore mio.”

BELEN E STEFANO: PRIMA FOTO INSIEME IN ARRIVO?

Le bellissime parole di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per il piccolo Santiago sono state seguite da migliaia di commenti. I fan sono felicissimi di questo ritorno di fiamma, sognato per anni dai sostenitori della coppia. Ecco, infatti, alcuni dei commenti del web: “Quest’anno avrà un compleanno favoloso con i due genitori. Augurissimi”; e ancora “Il miglior regalo che potete fare a Santiago e ritornare ad essere famiglia.”; “Tantissimi Auguri Piccolo Santi,il tuo regalo più grande è solo la Tua Famiglia Unita. Ti Auguro Altrettanti Anni Felici Insieme alla Mamma e Papà..” L’attesa rimane però per la prima foto di Belen e Stefano di nuovo insieme: quando arriverà?

