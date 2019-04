JUDE LAW IN COSTUME A VENEZIA/ Ecco la foto sul set di “The new Pope”: fan impazziti

C’era una volta Jude Law in “The Young Pope”. Ora è noto che il sequel della serie di Paolo Sorrentino con protagonista John Malkovic si intitolerà “The New Pope”. Ma stando alle immagini che hanno immortalato l’amatissimo Jude Law sul set in costume da bagno a Venezia c’è già chi ha proposto un nuovo, azzeccatissimo titolo: “The Nude Pope”. Ma cosa ci faceva Jude Law in costume da bianco basic, bianco e molto attillato, nelle acqua di Venezia? Sulla trama della seconda stagione della serie di Sky atlantic firmata dal regista Premio Oscar vige il più grande riserbo ma quel che è certo è che l’attore hollywoodiano non ha battuto ciglio nonostante la temperatura dell’acqua non sia propriamente quella estiva. Come sottolineato da Il Messaggero, Jude Law dopo il suo tuffo è riemerso fiero e senza mostrare nemmeno un piccolo brivido. Tutto il contrario delle sue fan, percorse loro sì da brividi di diversa natura quando incrociano il suo sguardo.

JUDE LAW IN COSTUME A VENEZIA

Ma nessuno dica che i fan di Jude Law sono dei vigliacchi. Se il loro idolo per assecondare le trame visionarie di Paolo Sorrentino si è gettato in laguna, lo stesso hanno fatto una 20ina di sostenitori dell’attore, lanciatisi in acqua insieme a lui forti delle giornate primaverili che stanno baciando Venezia in questi giorni e che hanno convinto la troupe ad approfittarne per girare queste scene in spiaggia. Di certo c’è che Jude Law non si sta facendo mancare nulla nel suo soggiorno veneziano: dopo l’ultimo ciak di giornata, come riportato da Il Messaggero, Jude Law ha infatti pranzato al ristorante “da Ivo”. Se ve lo siete perso non disperate: Jude Law tornerà a Venezia in occasione del Gala di Venetian Heritage & Dior, l’11 maggio a Palazzo Labia.

Good morning to these photos of Jude Law filming THE NUDE POPE. pic.twitter.com/9C6Hmi19h4 — Dave Quinn (@NineDaves) 9 aprile 2019





